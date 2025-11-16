Jenning de Boo heeft een nieuw nationaal record geschaatst op de 500 meter bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City. Met een tijd van 33,63 zat hij net iets boven het wereldrecord. Joep Wennemars noteerde een tijd van 34,35.

Nadat Femke Kok een fenomenaal wereldrecord had gereden op de 500 meter, was het Wennemars die als eerste Nederlander bij de mannen op dezelfde afstand van start ging. Kok's teamgenoot van schaatsteam Team Reggeborgh De Boo, die na Wennemars in actie kwam, zette hem echter volledig in de schaduw.

De jonge topschaatser reed naar de virtuele eerste plaats met een nieuw nationaal record, maar het was nog wachten op de Amerikaanse favoriet Jordan Stolz. Echter lukte het hem niet om de Nederlandse schaatstopper te kloppen. Stolz was met 33,79 ruim een tiende langzamer dan De Boo.

Gretig

Zijn ritzege zondag was een mooie opsteker voor De Boo. Een dag eerder schaatste De Boo nog een teleurstellende rit op dezelfde afstand. Toen liet hij al weten "gretig" te zijn naar een herkansing op zondag. "Dan heb ik nog een kans", zei hij.

Zaterdag trof de Groninger Sebas Diniz tegenover zich. Na een valse start, finishte De Boo met een tijd van 34,23. Toen werd hij tiende. "Ik wil geen excuses verzinnen. Het was gewoon een slordige race", reageerde hij.

Bizar wereldrecord Kok

Vlak voordat hij zelf in actie kwam, zag De Boo zijn teamgenoot Kok een waanzinnig nieuw wereldrecord vestigen. De Nederlandse topschaatsster noteerde 36,09, waarna alle aanwezigen opstonden en luid applaudisseerden voor haar fenomenale zege.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.