Joy Beune hoopte via een verzoek van haar ploeg om alsnog een startbewijs op de 1500 meter te krijgen voor de Olympische Winterspelen, maar dat mocht voor de regerend wereldkampioene niet baten. Jutta Leerdam had meer geluk, want zij mag ondanks haar val op het OKT wel meedoen aan haar favoriete 1000 meter. Ex-topschaatsster Marianne Timmer vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ze begrijpt waarom de KNSB tot die keuzes is gekomen.

Beune won dit jaar drie World Cups op de 1500 meter en is ook de regerend wereldkampioene, maar op het OKT bleken er met Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud ineens drie vrouwen sneller op de afstand. Daardoor mag ze ondanks het verzoek van haar team dus niet meedoen aan de 1500 meter op de Spelen in Milaan.

'Anders wordt het gewoon een rechtszaak'

Timmer snapt dat de schaatsbond het verzoek van de ploeg van Beune heeft afgewezen: "Dat zijn de reglementen van tevoren. Als zij gevallen was, dan was het een calamiteit en was het een ander verhaal. Maar als zij haar nu gaan inzetten, dan wordt het gewoon een rechtszaak. Dus dat gaan ze nooit doen. Dat gaat niet."

"Ik gun het haar ook, want zij heeft laten zien dat ze gewoon absoluut die 500 meter beheerst", vervolgt de drievoudig olympisch kampioen. "Alleen net dit weekend niet. Dat staat nergens in opgenomen dus daar ga je niet onderuit komen."

De situatie rond Leerdam is volgens Timmer dan ook heel anders. Zij kwam op de eerste dag van het OKT ten val op de 1000 meter en daardoor was haar deelname aan de Spelen plotseling in gevaar. Uiteindelijk kwam het allemaal goed, want ze verdiende een ticket via de 500 meter en op de matrix viel Naomi Verkerk, de nummer drie van de 1000 meter, buiten de boot waardoor Leerdam haar vrijgekomen plek in kan gaan nemen op de Spelen.

Timmer denkt echter dat Leerdam in elke mogelijke situatie was aangewezen voor de 1000 meter: "Stel dat Antoinette Rijpma-De Jong zich voor de 1000 meter had geplaatst dan had zij (Leerdam, red.) een calamiteitenplek gekregen. Dan ging zij naar één en dan ging de nummer drie eraf dus dan was Schulting geofferd. Dat was nog mogelijk geweest, maar gelukkig is dat niet gebeurd."

