Kjeld Nuis heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd na de ophef die ontstond na het OKT schaatsen. De Nederlandse topschaatser miste in eerste instantie de 1500 meter op de Olympische Winterspelen in Milaan, maar mocht door een beslissing van de selectiecommissie toch meedoen op 'zijn' afstand waar hij vier jaar geleden kampioen op werd. Dat ging ten koste van goede vriend en ploeggenoot Tim Prins.

Nuis heeft een heftige week achter de rug. De 36-jarige schaatser kreeg afgelopen week van de selectiecommissie langebaan een startbewijs op de 1500 meter voor de Olympische Spelen van Milaan, omdat zijn ploeggenoot Tim Prins door de aanwijsplek van Marcel Bosker als tiende schaatser afviel voor de olympische ploeg. Het leverde Nuis bedreigingen op social media op.

'Dat kan heel erg pijn doen'

"Ik had het idee dat we zo'n nuchter kikkerlandje zijn, maar dat blijkt toch niet", reageerde Nuis na de teamoverdracht in Thialf op de berichten. "Het zat blijkbaar veel mensen heel hoog en die hebben zich online laten gaan. Dat kan wel heel erg pijn doen. Ik heb een dikke huid, maar wat ik jammer vind, is dat ik er de afgelopen dagen niet van heb kunnen genieten dat ik me gekwalificeerd heb. Daar was vandaag gelukkig wel een goede dag voor", keek hij terug op de teampresentatie.

'Ik kan daar helemaal niets aan doen'

De tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter zei ook tegen zichzelf dat hij zich op eigen kracht heeft gekwalificeerd. "Ik heb op 5 duizendsten van een seconde die plaats op de 1000 meter binnengehaald. Dat heeft alles te maken met mijn finish. Als ik dat niet had gered, had Tim een dubbel gehad en had ik hier nu niet gestaan. Dat Marcel wordt toegevoegd en de nummer 12 eruit valt, daar kan ik helemaal niets aan doen."

Verdriet bij Beune en Prins

Nuis miste zelf de Olympische Spelen van 2010 en 2014 en snapt het gevoel dat Prins nu heeft. "Ik denk dat hij even tijd nodig heeft. Er is geen enkele troost en aan geen enkel bericht dat je krijgt heb je dan iets." Nuis had ook verdriet van het missen van een olympisch ticket op de 1500 meter van zijn vriendin Joy Beune. "Tegen haar heb ik ook gezegd dat het olympisch kwalificatietoernooi nu allemaal voorbij is. Je hebt de 3000 meter gehaald en gaat naar de Spelen. We gaan samen naar de Spelen."

