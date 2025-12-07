Jordan Stolz heeft rivaal Jenning de Boo ongelofelijk veel pijn gedaan. De Nederlandse topschaatser was nog blij met zijn rit op de 500 meter, maar zag even later dat de Amerikaan zijn baanrecord in Thialf afpakte. Stolz is nu de allerbeste in Heerenveen op zowel de 500, de 1000 als de 1500 meter. Die andere twee baanrecords pakte hij eerder dit weekend al.

Stolz beloofde voorafgaand aan de 500 meter al dat hij aasde op het baanrecord van De Boo, wat hij reed tijdens de NK afstanden. De 33,98 van de Nederlander bleek te pakken voor Stolz, want hij snoepte er 0,08 seconde vanaf en klokte dus 33,90 seconden. Daarmee pakte hij niet alleen het baanrecord, maar ook de winst op de enige 500 meter van de dag in Heerenveen. De Boo moest met 34,10 genoegen nemen met het zilver. Het brons ging naar de Japanner Wataru Morishige.

Joep Wennemars

Een opvallende actie was er van Joep Wennemars op de 500 meter. De Nederlander verscheen aan de start, maar liet de volledige rit vervolgens helemaal lopen. Dat was gepland, want de zoon van schaatsicoon Erben Wennemars heeft een liesblessure opgelopen en wilde geen risico lopen. Op verzoek van de schaatsbond KNSB startte hij toch, om de broodnodige punten in het wereldbekerklassement te pakken.

