Marijke Groenewoud pakte tijdens de mass start de zege in Inzell, maar ze hoopte stiekem ook het World Cup-klassement nog te winnen. Dat vertelde ze na haar gewonnen race tegenover de NOS. Groenewoud won de rit vrij makkelijk, maar de Amerikaanse Mia Manganello won het klassement.

Na haar overwinning op de mass start verscheen Groenewoud samen met Bente Kerkhoff voor de camera. Het duo, dat ook de Olympische Spelen zal rijden, vertelde dat het eigenlijk doel was om het algemeen klassement ook te winnen. "Dat was wel een beetje de insteek van deze wedstrijd. Het enige wat ik kon doen, was deze wedstrijd winnen en dan hopen dat de anderen het minder deden. Uiteindelijk is Manganello toch derde geworden, dus dan ben ik tweede in het algemeen klassement."

Groenewoud beseft ook dat ze de eindoverwinning in de eerste World Cups heeft laten liggen. "Ik heb het de eerste wedstrijd zelf een beetje verkloot, maar het is jammer dat we hem nu niet pakken. We proberen het nu op een sprint te doen."

Olympische Spelen

Groenewoud en Kerkhoff zijn ook blij dat ze geen duidelijke tactiek aan de rest van het deelnemersveld hebben laten zien richting de Olympische Spelen. "We hebben door het hele seizoen heen verschillende tactieken geprobeerd. Dan is het aan ons straks om te kiezen welke we gaan doen op de Olympische Spelen. Je wilt jezelf niet in de kaarten te laten kijken. We reden hier om te winnen en het klassement binnen te halen. Dat lukte dan niet, maar we hebben wel gewonnen."

Ireen Wüst

Ook NOS-analist en oud-schaatsster Ireen Wüst zag hoe Groenewoud met waar overmacht de mass start won. "Ze kon zich ook niet verstoppen. Het was te makkelijk om te winnen leek het wel. Het was niet een hele enerverende massastart. Bente reed alle gaatjes dicht. Groenewoud reed de hele tijd met twee armpjes op de rug. Toen ze 500 meter voor het einde weg kon springen had ze gelijk een gaatje en kon niemand mee."

