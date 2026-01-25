Zondag was de derde en laatste dag van de World Cup schaatsen in Inzell. Op de slotdag stonden nog meerdere finales op het programma, met Nederlandse successen bij de vrouwen en wisselende resultaten bij de mannen. Lees hier alle hoogtepunten nog eens terug.

Op de tweede 500 meter bij de vrouwen ontbraken Jutta Leerdam en Femke Kok. Daardoor waren Isabel Grevelt en Marrit Fledderus de enige Nederlandse deelneemsters in de A-groep. Kok had bij de eerste 500 meter nog het baanrecord op 36,87 gereden en was daarmee al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement, maar meldde zich voor de tweede race af, waardoor een achtste overwinning op rij uitbleef.

Fledderus pakte uiteindelijk het brons. De winst ging naar de Poolse Kaja Ziomek-Nogal in 37,26 seconden, terwijl het zilver was voor de Duitse Mareike Warmuth. Grevelt eindigde met 37,67 net buiten het podium.

Jenning de Boo komt met de schrik vrij

De 500 meter bij de mannen kende een chaotisch en spannend verloop. Jenning de Boo reed 34,37 seconden, maar zag zijn rit in de laatste bocht ontregeld worden toen zijn tegenstander Yevgeniy Koshkin ten val kwam. De Boo leek de hand van de Kazachstaan wel te raken, maar al snel liet hij met een duim weten dat alles goed ging. Een echte toptijd bleef echter wel uit voor De Boo.

In de afsluitende rit zorgde Damian Żurek voor de beslissing. Hij klopte Jordan Stolz met 34,06 tegen 34,10 seconden, een tijd die goed was voor het baanrecord in Inzell. Jenning de Boo eindigde uiteindelijk als vierde; het brons was voor Marek Kania.

Marijke Groenewoud geeft statement af richting Spelen

Nederland verscheen bij de mass start voor vrouwen in Inzell met Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff aan de start. Groenewoud begon de race als nummer twee van het wereldbekerklassement, met dertien punten achterstand op de Amerikaanse Mia Manganello. In een afwachtende koers bleef het peloton lang bijeen, waarna Groenewoud met nog 500 meter te gaan vanuit de buitenbocht versnelde en onbedreigd afgetekend won. Ondanks de overwinning ging de eindzege in het wereldbekerklassement naar Manganello.

Bergsma en Van de Bunt komen er niet aan te pas

Jorrit Bergsma begon de mass start in Inzell als koploper van het wereldbekerklassement, met een marge van 23 punten op de Italiaan Andrea Giovannini, en stelde met zijn resultaat de eindzege veilig. Hij reed dit seizoen vaak samen met Bart Hoolwerf, maar omdat die niet meegaat naar de Olympische Spelen, vormde Bergsma in Inzell een duo met Stijn van de Bunt. In de wedstrijd wisten de twee echter geen rol van betekenis te spelen en konden zij niet meestrijden om de zege.

Nederland op eenzame hoogte op teamsprint

De tweede teamsprint van dit World Cup-seizoen draaide opnieuw uit op een succes voor Nederland. Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt reden in Inzell naar de winst met een tijd van 1.25,52, goed voor een nieuw baanrecord. Het verschil met Canada bedroeg ruim een seconde, terwijl Duitsland als derde eindigde. Daarmee won Nederland, net als bij de eerste World Cup-teamsprint eerder dit seizoen in Heerenveen, opnieuw dit niet-olympische onderdeel.

Brons voor de mannen

Bondscoach Rintje Ritsma kon voor de teamsprint bij de mannen kiezen uit Stefan Westenbroek, Jenning de Boo, Merijn Scheperkamp en Kayo Vos, waarbij De Boo uiteindelijk ontbrak. Met Westenbroek, Vos en Scheperkamp kwam Nederland in actie in Inzell, maar waar de eerdere World Cup-teamsprint dit seizoen nog werd gewonnen, bleef de ploeg ditmaal steken op de derde plaats. In een race die niet helemaal vlekkeloos verliep klokte Nederland 1.19,33, terwijl de Verenigde Staten met 1.17,61 het baanrecord pakten en Noorwegen tweede werd.

Wereldrecord

Zaterdag werd op alle afstanden het baanrecord verbeterd. Jutta Leerdam was ouderwets sterk op de 1000 meter, Jordan Stolz pakte die afstand bij de mannen en Ragne Wiklund zegevierde op de 3000 meter. Ook de Noor Sander Eitrem zette een nieuw baanrecord nieuw. Sterker nog: de Noor won de 5000 meter in een wereldrecord. Als eerste ooit reed hij de vijf kilometer onder de 6 minuten.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.