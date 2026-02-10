Jutta Leerdam laat al langere tijd doorschemeren dat ze mogelijk al snel na de Olympische Winterspelen een punt achter haar carrière zou kunnen gaan zetten. Dat scenario lijkt door haar gouden medaille op de 1000 meter alleen maar waarschijnlijker te zijn geworden. Schaatsicoon Marianne Timmer zou dan ook niet verbaasd zijn als Leerdam snel haar schaatsen aan de wilgen hangt.

Leerdam maakte er de afgelopen jaren geen geheim van dat alles in haar leven in het doel stond van dat ene doel: olympisch goud in Milaan. Daar stond flink wat druk op, want meerdere keren hintte ze erop dat het haar laatste Spelen zouden gaan worden. Dus was dit haar laatste kans om de droom werkelijkheid te laten worden. Daar slaagde ze maandag in door met een geweldige rit het goud te pakken.

Timmer vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat ze het een reëel scenario vindt dat Leerdam na dat hoogtepunt een punt achter haar loopbaan gaat zetten: "Ik zou kunnen denken nu ze goud heeft dat ze denkt: weet je wat, we gaan naar Amerika en gaan daar een familie starten."

'Droomstel' met Jake Paul

Dat was iets waar Leerdam samen met verloofde Jake Paul eerder deze week al op hintte. De twee namen op de Winterspelen een video aan die gericht was aan hun toekomstige kinderen. Paul sprak zich eerder ook al uit over het feit dat de twee graag snel aan baby's willen gaan beginnen.

Volgens Timmer zou de relatie met Paul dan ook een belangrijke reden zijn voor Leerdam om al op jonge leeftijd te gaan stoppen: "Goud is het allerhoogste en ze hebben natuurlijk een heel ander leven. De wereld lacht hen toe en alle mogelijkheden zijn daar. Ze zijn natuurlijk wel heel gek op elkaar en vliegen elkaar in de armen. Dat is natuurlijk wel een droomstel."

500 meter

Leerdam zal na haar olympische titel op de 1000 meter in ieder geval nog één keer het ijs op gaan stappen. Ze komt zondag namelijk ook nog in actie op de 500 meter. Daar is Femke Kok, die tweede werd op de 1000 meter, de topfavoriete.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.