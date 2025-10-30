Schaatser Patrick Roest kende een zwaar jaar. Hij werd geteisterd door blessureleed en moest knokken voor zijn plek op de NK afstanden van dit weekend. Daar hoopt hij de weg omhoog weer te kunnen inzetten. "Als ik zo doorga, kom ik zeker weer op mijn oude niveau."

Roest won vier olympische medailles en heeft zeven keer WK-goud in zijn prijzenkast staan, maar dat lijkt alweer enorm lang geleden. Nadat hij begin 2024 nog schitterde op de WK afstanden, ging het mis. Hij miste een groot deel van het vorige seizoen wegens een slepende blessure. De zomer was dan ook cruciaal voor hem om het weer op de rit te krijgen. "Ik was vooral blij dat de basis heel snel weer goed was", zegt hij in Schaats Inside.

'Extreem wennen'

Dat gaf hem vertrouwen, al gingen de eerste trainingen op het ijs wat moeizaam. “In het begin was het wel extreem wennen. Maar zeker de afgelopen drie, vier weken merk ik dat ik nog steeds grote stappen zet. Daar ben ik echt blij mee.”

Hij wist zich afgelopen weekend pas te plaatsen voor de nationale kampioenschappen over 5000 meter. Maar voor Roest voelen de NK nog niet als een cruciaal meetpunt. "Nee, die druk voel ik nog niet. Vooral omdat ik merk dat ik nog niet op mijn top ben op dit moment. In de training blijf ik mezelf verbeteren en ik ben blij met hoe het er nu voor staat."

Hij hoopt vooral zelfvertrouwen uit de wedstrijd te halen. "Dat je ziet: oké, we zijn op de goede weg. Als ik zo doorga, kom ik zeker weer op mijn oude niveau. Ik verwacht nog geen wereldtijd, maar ik wil wel een rit rijden waar ik met vertrouwen op kan terugkijken", legt hij uit.

World Cups

Hij hoopt wel een ticket voor de World Cups te bemachtigen op de lange afstanden. De snelste drie mannen op de 5000 meter plaatsen zich daarvoor. Als het hem lukt om daarbij te horen mag hij automatisch ook deelnemen aan de 10.000 meter in de internationale wedstrijden.

"Ik denk nog niet in titels, maar het zou mooi zijn om het seizoen met de World Cups te kunnen beginnen", aldus Roest. "Dat je gelijk met de ploeg op pad kunt en daar verder kunt bouwen. In je eentje achterblijven is nooit ideaal.” Na de NK afstanden staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Het OKT volgt tussen kerst en oudjaarsdag.