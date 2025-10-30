Topschaatsster Femke Kok heeft een beslissing genomen over haar deelname aan de NK afstanden komend weekend. Hoewel ze onlangs nog het baanrecord reed op de 1500 meter, zal ze op die afstand niet in actie komen.

Kok reed begin deze maand bij het NK voor clubs een bijzondere tijd op de 1500 meter. Ze verbrak het baanrecord in Thialf van Antoinette Rijpma-de Jong met een tijd van 1.52,69. Het wekte direct de vraag op of Kok nu ook mee gaat doen aan de 1500 meter op de NK afstanden, of later in het seizoen bij het OKT (olympisch kwalificatietoernooi).

Over dat eerste geeft Team Reggeborgh nu uitsluitsel: Kok rijdt geen 1500 meter op de NK afstanden. Ze heeft besloten zich volledig op de 500 en 1000 meter te richten. Het betekent automatisch dat de schaatsster ook niet op de afstand in actie zal komen op de World Cups.

De snelste vijf schaatsers op de NK op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich namelijk ook voor de World Cups. Kok zal zaterdag op de kortste afstand de strijd aangaan met haar grootste concurrente Jutta Leerdam om de Nederlandse titel. Een dag later staat de 1000 meter op het programma.

World Cups

Na de NK afstanden staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december.

Te vroeg pieken?

Kok maakte in aanloop naar het olympisch seizoen ook flink indruk op ex-tophockeysters en groot schaatsfanaten Ellen Hoog en Naomi van As. In de podcast die ze elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl opnemen krijgen ze de stelling voorgelegd: 'Femke Kok gaat drie keer goud pakken op de Winterspelen.' Hoog kan zich er op zich wel in vinden: "Laten we zeggen, eens. Dat zou toch fantastisch zijn."

De Spelen vinden plaats in februari in Milaan. Dan zal Kok op haar best moeten presteren. "Dan moet het gebeuren. Maar het geeft aan dat ze nu ontiegelijk in vorm is. Het is hopen dat ze dat vasthoudt en dat ze nog beter wordt. Dan kan ze drie keer goud pakken. Ik hoop dat ze niet te vroeg piekt."