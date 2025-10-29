Patrick Roest won in zijn carrière bijna alles wat er te winnen viel op zijn disciplines. Maar de nog altijd pas 29-jarige topschaatser zat de afgelopen periode in een fysiek dal, waardoor het de vraag blijft of hij zijn topvorm kan terugvinden. De boerenjongen uit Lekkerkerk wil zich dit seizoen plaatsen voor zijn derde Olympische Spelen. Dit moet je weten van Patrick Roest.

Een boerenjongen uit het Zuid-Hollandse Lekkerkerk, in de buurt van Rotterdam. Patrick Roest had als jonge jongen twee dromen, zo vertelde hij wel eens: 'De allerbeste schaatser van de wereld én het allermooiste beroep van de wereld: boer worden.' Zijn eerste droom heeft hij behaald, het boer worden is voor nu hooguit een part-time baan.

Als 10-jarige ging Roest schaatsen bij STV Lekkerkerk. Hij bleek een natuurtalent, want al op 17-jarige leeftijd debuteerde hij op de NK afstanden (2013): dertiende op de 1500 meter. Die zogenoemde schaatsmijl was destijds nog zijn favoriete afstand, in de jaren daarna zou hij ook uitgroeien tot een meester van de twee langste afstanden.

Topjaren van Patrick Roest

Roest pakte zijn eerste medaille bij de senioren op het NK allround, waar hij derde werd. In de twee jaar daarvoor had hij al het WK allround bij de junioren op zijn naam geschreven. Vervolgens ging het allemaal in een stroomversnelling voor Roest, met zijn absolute topjaren tussen 2018 en 2024. In die periode (tussen 2019 en 2023) had hij een relatie met Victoria Stirnemann, dochter van voormalig schaatsster Gunda Niemann.

Hij werd in zijn carrière vooralsnog drie keer wereldkampioen allround, pakte vier gouden medailles bij de WK afstanden (tweemaal 5000 meter en twee keer ploegenachtervolging), pakte in totaal zeven keer goud op EK's en 22 medailles op NK's allround en afstanden. Roest heeft daarnaast nog twee nationale records in handen (vijf en tien kilometer) én staat nog altijd bovenaan de Adelskalender.

Zilveren olympiër

We hebben nog vier essentiële medailles niet genoemd: op de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang veroverde Roest zilver op de 1500 meter en brons op de ploegenachtervolging. Vier jaar later voegde hij daar in Peking nog twee zilveren plakken aan toe op de 5000 en 10.000 meter. Die kunstjes hoopt hij in februari 2026 dolgraag te herhalen, maar dan zal hij uit een ander vaatje moeten tappen.

Het ging vanaf halverwege 2024 namelijk niet zo goed met Roest. Aan het begin van het seizoen 2024/2025 kampte hij met een ontstoken kies, wat hem meer problemen opleverde dan gedacht. "Ik had er nooit bij stilgestaan dat zoiets de reden zou kunnen zijn voor de vermoeidheid", vertelde Roest in december 2024 aan Schaatsen.nl. "De kies werd zo snel mogelijk getrokken, maar door alle vermoeidheid die erbij kwam kijken, heb ik een stap achteruit gezet."

Terugval voor Roest

Roest moest veel meer toernooien dan gedacht en gehoopt overslaan. Hij deed afgelopen seizoen alleen maar mee aan het NK allround. Geen World Cups, EK's of WK's. Om die reden moest de allrounder zich dit jaar 'gewoon' weer plaatsen voor de NK afstanden. Op 11 oktober deed hij een poging om onder de vereiste 6.21,71 te rijden, maar kwam acht seconden te kort. Uiteindelijk kreeg hij een herkansing in Deventer, waar een tijd van 6.30,23 wel voldoende was.

Komend weekend is Roest dus aanwezig op de NK afstanden, waar veel ogen op hem gericht zullen zijn. Hoe is de drievoudig zilveren olympiër er aan toe? Aangezien de volgende Olympische Winterspelen in februari 2026 zijn, moet hij zo snel mogelijk zijn topvorm zien terug te vinden.