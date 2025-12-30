Het olympisch kwalificatietoernooi werd voor Joy Beune geen groot succes. Ze heerst al een paar jaar op diverse afstanden, maar moet het na het OKT doen met alleen een ticket voor de olympische 3000 meter.

Beune heeft zich een dag na de enorme domper door het missen van een olympisch ticket voor de 1500 meter niet kunnen herpakken op de 5000 meter. De schaatsster van Team IKO X2O eindigde als vijfde, ver van de benodigde eerste of tweede plaats.

"Ik ben leeg. Het is gewoon een beetje op", zei ze geëmotioneerd. "Ik ben gewoon een beetje gebroken."

Klaar mee

Beune zei dat ze had getwijfeld of ze de 5000 meter zou rijden. "Ik heb heel lang gezegd: ik ben er klaar mee en ga naar huis. Maar ik besloot gewoon te rijden. Ik wilde me niet laten kennen en alles eruit halen. Ik ben blij dat het erop zit."

Die 1500 meter was de afstand waar Beune het meest naar uitkeek. "Daar had ik het meest op gehoopt. Op die afstand regeer ik al een tijdje en ik had heel graag goud willen winnen op de Spelen. Ik ben gewoon een beetje gebroken."

Teleurstelling

De 26-jarige schaatsster had zich eerder wel gekwalificeerd op de 3000 meter en rijdt ook de ploegenachtervolging. Op beide afstanden is ze ook wereldkampioen. "Ik ga er alles aan doen om daar goud te winnen, maar de teleurstelling overheerst nu nog."

De discussie of bepaalde schaatssters niet vooraf moeten worden aangewezen laaide dit OKT weer op, mede door uitspraken van Beunes vriend Kjeld Nuis. "Achteraf is dat makkelijk zeggen, was ik maar beschermd geweest. Ik kan daar nu niet zo heel veel mee. Ergens denk je gewoon dat het een grap is ofzo. Je hoort ook van schaatsers in het buitenland dat ze niet zo goed snappen dat ik er straks niet ben. Ik kreeg een appje van Brittany Bowe die zei: je hoort daar gewoon."

Boze Kjeld Nuis

Beune werd vorig seizoen wereldkampioen op onder meer de 1500 meter. Dit seizoen was ze in de drie wereldbekerwedstrijden op deze afstand die ze reed de beste.

Beunes vriend Kjeld Nuis vindt dat zij vanwege haar prestaties beschermd had moeten worden. "Ik vind het zo klote voor haar", zei Nuis. "Ik weet hoe graag ze deze wilde. Ze had de 3000 meter zo ingeruild voor de 1500 meter .Ze gaat niet, terwijl ze alle World Cups wint. Het is de grootste onzin die er is. Maar we willen het schijnbaar in Nederland zo. Het is oneerlijk. Negen van de tien keer komt het goed uit. Maar die ene tiende keer dan mis je een kampioen. En dat ben jij, meissie."



