Het olympisch kwalificatietoernooi zit erop en de beruchte matrix is helemaal ingevuld. Bij de vrouwen lijkt het een ABC'tje te worden wie er naar de Spelen gaan, maar bij de mannen kan de selectiecommissie nog hier en daar aan iets sleutelen aan de uiteindelijke selectie. Zeker met het oog op de ploegenachtervolging. "Niet doen!", zegt schaatsicoon Marianne Timmer stellig.

Ook de matrix bij de mannen is na dinsdagavond helemaal compleet. Wie een blik werpt op de negen namen, ziet dat Beau Snellink en Marcel Bosker ontbreken. Zij waren samen met Chris Huizinga, die wel is geplaatst voor de 5.000 meter, het vaste team op de ploegenachtervolging eerder dit seizoen bij meerdere World Cups. Het drietal pakte zelfs tweemaal brons.

Geen slachtoffers

Nu twee van die vaste pionnen buiten de boot dreigen te vallen, waait de vraag op of de selectiecommissie iemand anders in de matrix moet slachtofferen voor de ploegenachtervolging. Het zou in dit geval gaan om Bosker, die zelf net buiten de selectieplekken valt door zijn derde plek op de 5.000 meter. Hij zal dan de nummer drie van de 1.500 meter vervangen: Tim Prins.

Deze situatie werd schaatsgrootheid Timmer voorgelegd in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Hierop reageerde ze: "Het is interessant. De team pursuit blijkt uit de laatste resultaten geen topteam. Ik zou het dan ook enorm zuur vinden voor Tim Prins. Wat is er mis met hem?" Volgens Timmer zijn de resultaten van de ploegenachtervolging niet overtuigend genoeg om daarvoor dingen aan te passen in de selectie van bondscoach Rintje Ritsma, die hij waarschijnlijk woensdag al bekendmaakt.

'Je hebt alle namen al in huis'

De drievoudig olympisch kampioene komt dan ook met een duidelijk advies voor hem. "De rijders die zich nu hebben geplaatst kunnen ook een heel goed team vormen. We hebben dan Bergsma, die heeft iets goed te maken voor Sotsji." De routinier werd destijds in 2014 niet geselecteerd voor de ploegenachtervolging en dit resulteerde in een relletje. "Verder hebben we Stijn van de Bunt en natuurlijk Chris Huizinga."

Timmer noemt ook nog de namen van Joep Wennemars en Kjeld Nuis, maar zij lijken minder kans te maken op een plekje in de mannelijke trein. "Als ik Rintje was, zou ik met de huidige ploeg gaan", aldus de 51-jarige oud-topschaasster. "Die kaarten kunnen opnieuw geschud worden. Je hebt alle namen al in huis."

