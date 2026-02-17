Jorrit Bergsma is op de Winterspelen van Milaan in zijn nopjes. Hij won olympisch brons op de 10.000 meter en maakt met de ploegenachtervolging nog kans op eremetaal. Hoe anders was de sfeer 12 jaar geleden tijdens de Spelen van Sochi. Toen werd de langebaanschaatser olympisch kampioen, maar was hij ook onderdeel van een enorme schaatsrel dankzij: de ploegenachtervolging.

Daarvoor moeten we terug naar de Winterspelen van 2014 in Sochi. Bergsma stuntte met een olympische titel op de tien kilometer door de favoriet Sven Kramer te kloppen. Een prachtig sportief succes, maar in Rusland rommelde het niet veel later flink in de ploegenachtervolging. Daar was Bergsma onderdeel van samen met Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Kramer. Volledig geaccepteerd voelde Bergsma zich echter geen moment, zeker niet omdat hij in de kwartfinale en halve finale niet in actie kwam.

Jorrit Bergsma voelde zich 'genaaid'

Op de dag van de olympische finale besloot Bergsma zich terug te trekken uit het team. "Ze hebben gekozen om met z'n drieën te gaan rijden. Drie keer. Dan moeten ze het ook met z'n drieën doen", vertelde Bergsma toen in een spraakmakend interview aan de NOS. "Ik heb het gevoel dat ik hier word genaaid."

De ploegenachtervolging won zonder Bergsma goud in Sochi en omdat de schaatser niet in actie kwam, kreeg hij geen medaille. Wat hij wel kreeg: boze reacties van veel schaatsfans, die vonden dat de schaatser zijn land in de steek had gelaten. Daar blikte hij in aanloop naar de Winterspelen van Milaan op terug in gesprek met schaatsicoon Marianne Timmer. "Het is een heel vervelende situatie geweest waar ik helemaal niet in verzeild wilde raken", stelde Bergsma in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik heb veel bagger over me heen gekregen. Dan merk je ook: de Spelen staan groot in de belangstelling, ook bij mensen die veel minder gevoel bij het schaatsen hebben en hun mening klaar hebben staan."

Goud verloor glans

Het goud van Bergsma op de tien kilometer verloor door al het gedoe en de ophef de nodige glans. "Daardoor heb ik wel minder van mijn gouden medaille kunnen genieten, dus dat heeft invloed gehad en is zonde." De inmiddels 40-jarige van Team AH Zaanlander leerde naar eigen zeggen wel een hoop levenslessen door de schaatsrel. "Er kwam eigenlijk ook een politiek spel bij kijken. Eigenlijk ben je op dat moment te naïef. Ik kwam net kijken. Achteraf gezien denk je wel eens: ik had mezelf afzijdig moeten houden en er nooit in moeten stappen."

Bergsma won op de Spelen in Sochi dus goud en brons (op de 5000 meter), maar hield dus een zeer naar gevoel en zelfs een trauma over aan het toernooi. Jaren later onderging hij na een periode van slaapproblemen EMDR-therapie. Mede daardoor kon Bergsma de ellendige periode een plekje geven. Naar eigen zeggen redde het zelfs zijn carrière.

Weer in actie op ploegenachtervolging

Dat laatste bewees hij eerder deze Spelen. In Milaan stuntte Bergsma met een prachtige olympische bronzen medaille op de 10.000 meter. Mogelijk komt daar nog een plak bij, want Bergsma is nu wederom onderdeel van de ploegenachtervolging. Hij werd in de kwartfinale nog niet ingezet, maar rijdt de halve finale tegen Italië samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt. Later deze dinsdag wacht nog de finale of de strijd om het brons. Bergsma komt deze Spelen ook nog in actie bij de mass start, waar hij één van de favorieten voor goud is.

