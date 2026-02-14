Jorrit Bergsma pakte al eens olympisch goud op de 10 kilometer, maar zijn bronzen plak op diezelfde afstand in Milaan was er een met een gouden randje. De 40-jarige specialist op de lange afstand blikt terug op die gouden medaille en het trauma dat hij aan die Spelen overhield.

Het is 2014. De Olympische Winterspelen worden gehouden in het Russische Sotsji. Bergsma verslaat Sven Kramer op de 10 kilometer en pakt zo zijn eerste gouden medaille op het mondiale sportevenement. Een jaar eerder werd de Fries voor het eerst wereldkampioen.

Trauma

Ondanks deze geweldige eerste plaats, ging de schaatser met een rot gevoel naar huis toe. "Ik heb zelf eigenlijk een trauma opgelopen in Sotsji, na het hele team pursuit-debacle", vertelde Bergsma eind vorig jaar in de NOS Schaatspodcast. "Toen kreeg ik zoveel negatieve bagger over me heen. Dat heeft me toen diep geraakt. Ik was toen 28, en dat zou je eigenlijk niet zeggen, maar ik stond aan het begin van mijn top zeg maar. Ik was pas een jaar daarvoor wereldkampioen geworden." In Sotsji pakte Bergsma de olympische titel op 10 kilometer. Desondanks ging hij dus niet tevreden naar huis. Dat kwam omdat Bergsma niet bij het team van de ploegenachtervolging zat. "Dat blies op in de pers. Sociale media is dan een heel raar medium. Iedereen had zijn mening klaar en ik kon daar niet goed mee omgaan."

"Ik dacht op een gegeven moment dat iedereen een hekel aan mij had, ook in het olympisch dorp. Het liefste wilde ik zo snel mogelijk naar huis. Wij hadden nog een soort ontvangst in Assen. Daar voelde ik me helemaal niet op mijn plek. Ik dacht echt dat ik dat had afgesloten, maar eigenlijk pas vijf à zes jaar later kreeg ik daar slaapproblemen van."

Therapie

Lang liep Bergsma dus met deze mentale problemen rond, maar hij vond wel een goede oplossing. "Ik heb toen een soort trauma-therapie gehad. Dat heeft mij echt geholpen om het een plekje te geven en er op een andere manier op terug te kijken. Dat heeft mijn carrière misschien wel gered." Dat blijkt wel uit de geweldige bronzen medaille die Bergsma deze Olympische Spelen pakte in Milaan.

"Normaal ben ik iemand die positief in het leven staat en kan relativeren. Maar dit was echt een trauma waar ik totaal geen controle over had. Bij belangrijke wedstrijden kreeg ik een soort paniekreactie van mijn lichaam. Dan zag ik op tegen de nacht, want dan kwam dat gevoel op. Ik kreeg dan ineens heel veel adrenaline en dan was ik klaarwakker. Dan zweette ik en dat herhaalde zich de hele nacht. Daardoor ben ik aan de slaapmedicatie gegaan, maar eigenlijk wil je dat helemaal niet."

'Geen taboe meer'

Bergsma is blij dat mentale problemen tegenwoordig geen taboe meer zijn in de topsport. "Ik werk nu eigenlijk niet meer met een sportpsycholoog, maar ik ben wel iemand die zich daar in verdiept en daarmee bezig is. Topsport is een deel fysiek, maar ook een belangrijk deel mentaal. Ik probeer daarin voor mezelf de juiste mindset te creëeren."