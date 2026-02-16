De ploegenachtervolging bij de mannen is al weken het meest besproken onderdeel binnen het schaatsen. Vooral de invulling en het selectiebeleid riepen veel vragen op. Ook de slechte communicatie van bondscoach Rintje Ritsma kreeg veel kritiek te verduren. Schaatsicoon Marianne Timmer vraagt zich af of Jorrit Bergsma in de halve finale op de Olympische Spelen mag gaan starten.

Al voordat de Olympische Spelen begonnen, was er veel te doen over de team pursuit. Tim Prins leek zich via het OKT te hebben gekwalificeerd voor de 1500 meter, maar de KNSB besloot Marcel Bosker in zijn plaats mee te nemen naar Milaan. De reden was de invulling van de ploegenachtervolging bij de mannen. Daarin is Bosker een onmisbare schakel, waardoor niet Prins maar hij mee afreisde naar Italië.

Invulling

Daar komt op de Spelen dan ook nog de precieze invulling van het team bij. Met vier schaatsers voor drie plekken moeten er keuzes worden gemaakt door bondscoach Ritsma. "Het zou goed kunnen dat Ritsma kiest om Bergsma op te stellen in de halve finale", zo vertelt schaatslegende Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Dinsdag zijn zowel de halve finales als de finale op het onderdeel.

"Bergsma heeft niet zo veel snelheid in de benen. Maar voor hem persoonlijk zou het natuurlijk fantastisch zijn", zo vervolgt Timmer. "In Sotsji (2014, red.) was er ook veel gedoe rondom de achtervolging. Dus het zou heel mooi zijn als Bergsma nog wordt ingezet tijdens deze Spelen."

Kritiek op bondscoach

De beslissing over welke schaatsers rijden en welke niet ligt bij Ritsma. Die kreeg de afgelopen week veel kritiek, omdat hij via de media liet weten nog altijd geen beslissing te hebben genomen over de keuze tussen Bergsma of Stijn van de Bunt. Uiteindelijk werd het die laatste, die samen met Bosker en Chris Huizinga een plek in de halve finale veiligstelde. "Ik ben heel blij voor Rintje en dat het team zich heeft gekwalificeerd", aldus drievoudig olympisch kampioen Timmer.

"Alle rijders komen ook uit een ander team, waardoor het een soort samengesteld gezin is. En dat maakt het zo lastig voor Rintje", zo vervolgt Timmer. "Rintje heeft bakken met kritiek over zich heen gekregen. Maar hij is een groot sportman en een goede coach. Hij heeft een scherpe kijk op zaken dus hopelijk houdt Rintje zijn achterban achter zich."

De vraag is dus of Ritsma in de halve finale voor een andere opstelling kiest. Eerder vertelde de bondscoach al dat hij 'alle vier de rijders nodig heeft voor een medaille'. "Ik zag dat hij ook even met Jillert Anema heeft gesproken. Dus het kan goed dat Bergsma zijn opwachting mag maken", aldus Timmer.

'Finetunen'

Ondanks dat Nederland slechts als vierde doorging, is Timmer positief gestemd. "Het is natuurlijk een heel nieuw team, maar toch zijn ze gekwalificeerd. En nu moeten ze de rit wat meer finetunen", zo stelt de Groningse daarover. "Er kunnen tuurlijk nog dingen veel beter, maar dat weten ze zelf ook. Het was een beladen race, waar heel veel druk op lag. Dus het is heel lekker dat de achtervolging zich in ieder geval geplaatst heeft", zo besluit Timmer.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.