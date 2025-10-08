Het zal voor schaatsvolgers even wennen zijn: de naam van Hein Otterspeer (36) duikt niet meer op in het deelnemersveld. De schaatser nam eerder dit jaar afscheid als topschaatser, maar is nog altijd betrokken binnen de sport. Hij is immers assistent én mede-eigenaar van een nieuwe ploeg en is enorm ambitieus.

Dat blijkt als de belangrijke man van het nieuwe Team Staan voor de camera van Sportnieuws.nl verschijnt. Otterspeer, in het verleden sterk op de 500 en 1000 meter, is ook in een andere schaatsrol bijzonder ambitieus en zet zijn team op scherp.

Winterspelen zijn nog ver weg

"We willen internationaal meedoen. Dat betekent dat je je eind deze maand wilt plaatsen voor de wereldbekers", zo stelt Otterspeer, die onder meer Isabel Grevelt, Michelle de Jong en de Belgische Daan van der Elst in zijn team heeft. "We hebben aardig wat mensen die daar kans op maken. We willen zoveel mogelijk gaan oogsten. Met een schuin oog kijken we naar kerst en oud en nieuw, dan is het olympisch kwalificatietoernooi. De Spelen zijn nog ver weg, maar sommige mensen van ons team hebben dat als doel."

Met de ploeg wil Otterspeer 'zijn gezicht laten zien'. Hij kreeg de kans om met coach Ian Steen te werken. "We hebben de handen ineengeslagen, Ian en ik zijn echt vrienden geworden. We hebben dagelijks contact en willen allebei één ding: ons team maximaliseren, daar horen heel veel grote toernooien bij. The sky is the limit, voor ons."

Nog geregeld op het ijs

Overigens staat de ex-topsprinter nog veelvuldig op het ijs, want hij doet veel trainingen mee met de ploeg waar hij deels de leiding over heeft. "Ian staat langs de baan, ik ben er ook wel eens op. Ik fiets wel eens mee, dus ik sta nog met één been in die atletencarrière."

Otterspeer heeft overigens overwogen om er dit olympische jaar nog één keer voor te gaan en misschien zijn tweede Spelen te halen. "Toen de kogel door de kerk was, heb ik daar zeker nog even over getwijfeld. Maar uiteindelijk ebte dat ook wel weg en ben ik blij en tevreden met mijn carrière. Ik heb daar alles uitgehaald wat er in zat. Daar heb ik geen moment spijt van gehad, vlak daarna zijn we met het team begonnen en daar kon ik mijn hele ei in kwijt."

Eerste horde is bekend

Met een nieuwe uitdaging voor de boeg en een mooie carrière achter de rug kan Otterspeer aan de bak. In het olympische jaar is natuurlijk dé vraag: welke schaatsers van Team Staan zien we terug in Milaan? "Daar kan ik nu simpelweg geen uitspraken over doen. We kijken naar de eerste horde die genomen moet worden. Dat is in dit geval de NK afstanden. Dan gaan we de balans opmaken en kunnen we hopelijk mensen op de wereldbekers kunnen hebben. Vanaf daar gaan we wel verder kijken."