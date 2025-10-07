Isabel Grevelt wil haar schaatscarrière dit seizoen nieuw leven inblazen. In gesprek met Sportnieuws.nl is de rijdster van Team Staan voorzichtig over haar doelstellingen dit seizoen, maar des te openhartiger over haar 'mentale kracht'.

Grevelt is na een drukke voorbereiding blij om weer op het ijs te staan. En dat doet de 23-jarige specialiste op de 1000 meter niet meer bij Team Essent, maar bij Team Staan. Ze leerde bij haar vorige ploeg vooral wat er wel en niet bij haar paste. "Ik heb daar ook hele aardige mensen ontmoet, maar ik merkte wel vrij snel dat dit niet is hoe ik goede prestaties ging leveren. Maar dat is persoonlijk. Ik ben ook wel weer heel dankbaar dat ik die kans wel heb gehad."

Ze miste een beetje vrijheid, iets waar ze juist veel behoefte aan heeft. Dat vindt ze terug bij de ploeg van Ian Steen, die ze al kende uit haar tijd bij het Gewest Fryslan. "Het contact was altijd heel erg goed. Toen ik wegging bij Team Essent heb ik twee weken bij Ian meegetraind. Ik moet zeggen dat het een wereld van verschil was voor mij, dat voelde meteen heel prettig. Ik merkte dat het begon te kriebelen toen Ian mij opbelde om te vragen of ik misschien een gesprek wilde."

'Dit is het voor mij'

Het gloednieuwe schaatsteam heeft torenhoge ambities en dat past wel bij Grevelt. "Ik voelde vooral heel erg het vuur branden van binnen, die intrisieke motivatie die ik op dit moment ook heel erg heb. Dat is iets waarvan je voelt dat het gaat branden op het moment dat iets bij je past. Ik merkte dat het bij mij ook het vuurtje deed aanwakkeren en dat ik vrij snel merkte dat dit het voor mij was."

Maar wat is 'dit' dan precies? "Die vrijheid", is Grevelt stellig, "maar ook het type mensen om mij heen. De lol, het 'losse' ook een beetje, maar tegelijkertijd ook heel professioneel willen zijn om het onderste uit de kan te halen."

'Ik praat veel met een psycholoog'

Om het onderste uit de kan te halen, heeft Grevelt een aantal doelen voor komend seizoen. "Ik hoop mijn persoonlijke records aan te scherpen, de World Cups en stiekem hoop ook dat ik het goed kan doen op het OKT om misschien een gooi te doen naar de olympische tickets."

Op de vraag wat ze ervoor nodig heeft om een gooi te doen naar die tickets, antwoordt ze resoluut: "Veel vertrouwen in mezelf. Ik denk dat die mentale kracht heel belangrijk voor mij is. Ik praat veel met een psycholoog, dat is heel erg prettig. Ik moet goed eten, goed drinken, zorgen dat ik gezond bleef. Lekker blijven trainen, lol maken en allemaal niet te strikt maken in mijn hoofd."

Schaatskalender

Het OKT staat eind december op het programma in Thialf. Het schaatsseizoen wordt aan het einde van deze maand (oktober) afgetrapt op dezelfde plek met de NK afstanden.