Dat de beroemde actrice Diane Keaton dit weekend op 79-jarige leeftijd plotseling overleed, doet voor topschaatsster Alexandra Ianculescu ongelofelijk veel pijn. De Canadese (33) was net aangekomen in Inzell voor haar voorbereiding op de Winterspelen, toen ze het nieuws las. Haar idool is niet meer en dat noopt haar tot een uitgebreid eerbetoon.

Ianculescu hoopt namens Canada in actie te komen op de Winterspelen, maar kent een voorseizoen van jewelste. Tijdens een wielerwedstrijd viel ze zo hard dat ze wekenlang niet kon zitten en bij haar rentree op het ijs krijgt ze nu dus met persoonlijk leed te maken. Keaton betekende ongelofelijk veel voor haar, zo laat ze weten. "Ik maak niet zoveel berichten zoals deze op mijn Instagram, maar deze raakt me heel hard. Ik ben nog altijd sprakeloos en helemaal heartbroken na het nieuws dat Keaton is overleden", begint ze haar bericht.

'Hier ga ik een tijdlang niet van herstellen'

"Ik kan me niet voorstellen hoe dit verlies voor haar nabestaanden is, maar vanuit mijn eigen bubbel en hoe het mij getekend heeft in mijn jeugd kan ik makkelijk zeggen dat ik hier een tijdlang niet van zal herstellen. Het is niet iets waar ik over praat, maar de mensen dichtbij mij weten hoeveel ze voor me betekende. Het was in 2003 toen ze over de rode loper bij de Oscar-uitreikingen liep, met een tuxedo aan. Dat is waar mijn leven veranderde", schrijft ze over het moment dat ze Keaton in haar hart sloot.

'Bizarre obsessie'

"Ik was toen pas twaalf jaar oud en ik viel als een blok voor haar. Ze vormde mijn wereld. Ik leerde elke zin uit de film Something's Gotta Give, wat nog steeds mijn lievelingsfilm is. Ik kreeg een rare obsessie voor haar, wat toen ook al bizar omdat ik niemand van twaalf jaar oud kende die dat ook had. Ik bestelde tijdschriften en knipte foto's van haar uit om in mijn eigen plakboek te doen. Ik kreeg zelfs de kans om in 2018 een video te sturen naar haar toen ik de Olympische Spelen haalde. Ik kon haar vertellen hoeveel ze voor me betekende en hoe ze me hielp naar de Spelen te krijgen."

'Ik wist niet dat zoiets zo veel pijn kon doen'

Keaton was een zeer populaire en grote actrice, met onder meer een rol in The Godfather. Haar carrière en persoonlijkheid spraken tot de verbeelding van Ianculescu. "Ze was mijn idool en ik weet nog toen ik vijftien jaar oud was, dat ik me realiseerde dat ik haar nooit zou ontmoeten. Ik huilde toen drie dagen lang en ik zal nooit vergeten hoe dat was. Ze was een geweldig mens en de wereld is een legende kwijt. Ze zal nooit worden vergeten en zit voor altijd in mijn hart. Ik wist niet dat zoiets zo veel pijn kon doen of dat je zo hard en veel kon huilen om iemand die alleen maar indirect je ziel heeft geraakt. Ik zal voor altijd van je houden DK, rust in vrede."