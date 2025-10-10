De voormalig schaatsster Alexandra Ianculescu (33) heeft een foto op haar socials gezet waarvan ze weet dat haar moeder het niet gaat waarderen. De Roemeens-Canadese biedt daarom maar direct haar excuses aan.

De olympisch schaatsster (31e op de 500 meter bij de Winterspelen van 2018) legt zich inmiddels toe op wielrennen. Ook verdient ze bij met haar activiteiten op OnlyFans, een platform waarop mensen pikant beeldmateriaal van zichzelf kunnen plaatsen. Toegang vergt een abonnement en op die manier verdienen de contentmakers er wat aan.

Sorry mam!

Ianculescu lijkt Instagram te gebruiken als promotiemiddel voor OnlyFans. De Roemeense post namelijk regelmatig kiekjes op Instagram die daar nog wel door de beugel kunnen, al is er aardig wat te zien van haar lichaam. Wie wil meer zien, zal dus moeten overstappen naar het andere platform, waar zaken gepost mogen worden die Instagram blokkeert.

Donderdag plaatste ze een selfie terwijl ze poseert in zwarte lingerie. "Sorry mam", post ze als bijschrift. Haar moeder ziet vast liever plaatjes zoals de voorganger, waarop ze netjes gekleed poseert bij een bloemenveld.

Stuitje

Bij het beoefenen van haar nieuwe sport wielrennen ging het eerder dit jaar flink mis voor de ex-schaatsster. Bij een criterium in het Duitse Keulen viel ze hard, waardoor Ianculescu haar stuitje brak. De eerste twee weken mocht ze alleen staan of liggen en nadat ze weer op de been was, keerde ze terug naar Canada om verder te werken aan haar herstel.

Ianculescu heeft nog een ander handeltje. Ze verkoopt kleding die ze heeft gedragen, waaronder ook ondergoed. "Worn with love. Shipped to you", belooft ze. Oftewel: "Gedragen met liefde, verstuurd naar jou."

Een setje van beha en onderbroek moet 69 euro kosten, een bedrag waar vast goed over is nagedacht. Voor hetzelfde bedrag kan je de eigenaar worden van een 'Crotchless panty lingerie set hearts', oftewel een lingeriesetje zonder kruis versierd met hartjes.