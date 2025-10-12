De Canadese schaatsster Alexandra Ianculescu is dit weekend door een achtbaan van emoties gegaan. Ze kwam zaterdag 'thuis' in het Oostenrijkse Inzell voor haar voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. En hoewel dat goed voelde, kreeg ze even later een enorme klap op persoonlijk vlak.

De in Roemenië geboren Ianculescu (33) is naast haar schaatscarrière ook bekend vanwege haar account op OnlyFans waar ze zichzelf letterlijk en figuurlijk blootgeeft. Maar tussen de volwassenencontent focust ze zich vooral op het halen van de Olympische Winterspelen. Daarvoor is ze net op tijd hersteld van een zware blessure die ze opliep tijdens een wielerwedstrijd. De voormalig olympiër brak haar stuitje en kon maandenlang niet zitten, laat staan schaatsen. Maar nu ze in Inzell is, kan ze weer het ijs op.

Plotseling overlijden

Ze had een ander traject gekozen dan voorgaande jaren, zo legt ze uit op haar Instagram. "Ik ben zo blij dat ik op een nieuwe plek in Inzell ben. Zeker ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit is mentaal gezonder. Ik heb meer privacy en het beste uitzicht op de bergen ooit." Op die betere hotelkamer schrok ze zich vervolgens een hoedje van het overlijden van de actrice Diane Keaton. De Amerikaanse overleed zaterdag op 79-jarige leeftijd en zij betekende schijnbaar heel veel in het leven van Ianculescu.

'Ik lig keihard te huilen'

"Ik ben sprakeloos, ik kom er net achter (dat ze is overleden, red.). Ik lig opgekruld op de keukenvloer keihard te huilen. Jullie hebben geen idee wat ze voor mij betekende. Ik ben helemaal verscheurd en ik kan niets meer. Mijn hart... Ik hield onbeschrijfelijk veel van haar", schrijft ze in een emotioneel betoog. Vrienden van haar weten dat en steken Ianculescu een hart onder haar riem. "Ik heb echt de beste vrienden, serieus", zet ze bij een screenshot van appgesprekken.

Bekende actrice in grote films

De Amerikaanse actrice Keaton, bekend van haar rollen in onder meer The Godfather en Annie Hall, overleed in Californië. De doodsoorzaak van de actrice is niet bekend. Keaton werd in 1946 in Los Angeles geboren als oudste van vier kinderen. Ze beleefde in 1972 haar doorbraak in Hollywood met haar rol als Kay Adams-Corleone in The Godfather van Francis Ford Coppola. Datzelfde jaar werkte Keaton ook voor het eerst samen met regisseur Woody Allen, met wie de actrice later een relatie kreeg.

Na de schrik en een nachtje slapen was de Canadese schaatsster zondag weer op de ijsbaan van Inzell te vinden.