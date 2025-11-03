Topschaatser Marcel Bosker zorgde voor een grote verrassing op de NK afstanden. Na een zware tijd kroonde hij zich tot de nationale kampioen op de 5000 meter. Ex-schaatskampioene Marianne Timmer genoot van die prestatie. "Hij heeft zijn eigen ding gedaan."

Timmer heeft ontzettend genoten van de NK. Ze voorspelde al een hoop spektakel, maar toch heeft het toernooi haar verrast. "Het loopt altijd anders. En in olympisch seizoen lijkt het nog extremer", vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Nieuwe doelen

Bosker was absoluut de grootste verrassing, vindt het schaatsicoon. "Heel indrukwekkend hoe hij zich heeft hersteld op de 10 en 5 kilometer." Hij komt uit een diep dal en had last van mentale problemen. "Hij wist niet meer of hij het leuk vond." Daarom is hij zich ook gaan richten op doelen buiten de schaatssport. "Hij is meer gaan hardlopen en heeft zijn eigen ding gedaan."

Dat bevestigde Bosker al na afloop van zijn nationale titel op de 5000 meter. "Ik heb anders getraind dit jaar. Met de insteek op de vijf en tien kilometer. Ik ben een stuk lichter geworden. Minder kracht", legt hij uit. Dat is ook te zien. "Ja, voor mijn doen ben ik heel slank. Mijn beenomvang is ongeveer tien centimeter gekrompen in twee jaar tijd. Dat is behoorlijk voor een schaatser."

"Ook andere doelen hebben, heeft me heel erg opgevrolijkt en beter gemaakt", vertelde hij. "Ik wil bijvoorbeeld eind april een marathon rennen." Bosker heeft zich zelfs al aangemeld voor de marathon van Rotterdam. "Die wil ik onder de drie uur lopen. Dat helpt mij ook verder om harder te schaatsen. Je moet soms gewoon je grenzen verleggen. Daar ben ik nu mee bezig. Heel apart, maar het helpt me wel."

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt onze presentator en schaatsverslaggever Aron Kleeven samen met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer terug op de aftrap van het schaatsseizoen. Timmer duidt de verrassingen en teleurstellingen van de NK afstanden. Verder gaat zij dieper in op enkele prikkelende stellingen over toppers als Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joy Beune en Joep Wennemars. Verder haalt ze herinneringen op aan haar eigen NK's, wordt er een korte quiz gespeeld en blikt ze vooruit op wat komen gaat.

