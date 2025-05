Goed nieuws voor topschaatser Jenning de Boo: wereldrecordhouder keert voorlopig niet terug

De schaatsbond ISU heeft een lijstje vrijgegeven met daarop namen van Russische en Wit-Russische schaatsers die toegelaten worden tot internationale competities. De echte toppers ontbreken. Vooralsnog zien we sprintklepper Pavel Kulizhnikov (31) bijvoorbeeld niet in actie buiten Rusland.

Russische en Wit-Russische schaatsers werden in 2022 verbannen uit internationale competities. Dat besloot de ISU vanwege de Russische invasie in Oekraïne, in februari 2022. Vanuit die landen klonk steeds heftiger protest tegen de uitsluiting. Want wat kan pakweg Kulizhnikov nou doen aan de politieke besluiten van en daaropvolgende oorlog die Rusland heeft ontketend?

Eind 2024 kondigde de bond aan dat er een vluchtroute zou komen voor schaatsers uit de betreffende landen. De voorwaarde is dat ze onder neutrale vlag gaan strijden, een screening moeten doorstaan en deelnemen aan een anti-dopingprogramma.

Russische topschaatsers ontbreken

En kennelijk was de ISU niet tevreden met de resultaten van toppers als Kulizhnikov, Natalia Voronina en Ruslan Murashov. Ze staan niet op de lijst.

Eind maart zei Murashov, voormalig wereldkampioen op de 500 meter (2019), tegen de NOS dit: "Ik wil naar de wereldbekers in een pak waar het woord 'Rusland' op staat, zodat mensen weten dat ik deze moeilijke tijd voor ons land ben doorgekomen en dat ik nog steeds dezelfde Roeslan Murashov uit Rusland ben."

Ex-topschaatsster Marianne Timmer roemt inspirerende Erben Wennemars: 'Zijn hele arm lag er toen half naast' Oud-topschaatsster Marianne Timmer won talloze prijzen, maar zal vooral worden herinnerd aan één historische race: de gouden 1500 meter op de Olympische Spelen van Nagano. Dat deed ze door hard te schaatsen, maar ook dankzij een klein beetje hulp van een geblesseerde Erben Wennemars.

Kulizhnikov

De situatie van drievoudig wereldkampioen sprint Kulizhnikov is onhelder. Uit berichten in Russische media blijkt dat de wereldrecordhouder op de 500 meter zonder ploeg en begeleiding zit. De regio Kraj Krasnodar heeft zijn contract ontbonden.

Schaatstrainer Dmitry Dorofeyev (winnaar van zilver bij de Winterspelen van 2006 op de 500 meter) zegt tegen Sportbox: "Die federatie zei dat ze hem niet nodig hebben. Kulizhnikov zei tegen me dat hij onder deze omstandigheden zich niet gaat voorbereiden op de Olympische Winterspelen van 2026. Hij wil alleen verder als hij een medaille kan pakken. Als hij niet dat gevoel heeft, dan gaat er niet voor."

'Vernederde' Russische topschaatser heeft geen zin in comeback: 'Alleen als Vladimir Poetin het wil' Goed nieuws voor Russische en Belarussische schaatsers: vanaf komend seizoen mogen ze weer deelnemen aan internationale wedstrijden. Sinds 2022 ontbreken toppers als Pavel Kulizhnikov op de grote internationale toernooien. De vraag is alleen wel of oud-wereldkampioen Kulizhnkov gebruik gaat maken van de kans.

Matchtv schreef dat Kuli wel is opgenomen in het Russische team voor centrale trainingen. Maar waar hij dan precies voor gaat trainen is onhelder, nu er alleen nationale Russische wedstrijden voor hem resteren. Voor de huidige toppers, zoals wereldkampioen 500 meter Jenning de Boo en Jordan Stolz, scheelt het in elk geval een grote concurrent.

Russische shorttrackers en langebaanschaatsers op de lijst van ISU

Alexandra Sayutina (RUS), Anastasia Grigoreva (RUS), Anastasiia Zheganova (RUS), Irina Salnikova (RUS), Ivan Posashkov (RUS), Ivan Fruktov (RUS), Daniil Nikolaeev (RUS), Ksenia Korzhova (RUS), Alisa Bekker (RUS), Anastasia Sememova (RUS), Petr Kotmakov (RUS), Illarion Saboldashev (RUS), Alena Krylova (RUS), Anna Ovchinnikova (RUS), Elena Seregina (RUS), Anna Urazova (RUS), Anna Matveeva (RUS), Yana Dambrouskaya (BLR), Mikita Mihdaliou (BLR), Yahor Damaratski (BLR), Yauheni Bolhau (BLR) en Marina Zueva (BLR).

Meer informatie op de site van ISU