Antoinette Rijpma-de Jong slaat de NK allround van komend weekend over en levert zichzelf daarmee over aan de selectiecommissie van de KNSB voor de WK allround een week later. Dat zegt de olympisch kampioene op de 1500 meter tegen Sportnieuws.nl. "Ik hoop op een aanwijsplek."

Rijpma-de Jong kwam maandag terug uit Milaan na de voor haar zeer succesvolle Olympische Spelen in Milaan. Daar won ze haar eerste goud en ook nog zilver op de ploegenachtervolging. Wie denkt dat ze daarna vakantie kon vieren, komt bedrogen uit. De komende twee weekenden staan meteen weer in het teken van NK's sprint & allround en vervolgens de WK-varianten daarvan. Schaatsers moeten zich op de NK's plaatsen voor de WK's, maar er zijn dus ook aanwijsplekken beschikbaar. Daar hoopt Rijpma-de Jong op, zegt ze tegen deze site.

'Daarom sla ik het over'

Nederland mag drie rijders per toernooi afvaardigen naar Thialf en er zijn per toernooi twee aanwijsplekken per gender beschikbaar. Om het laatste ticket wordt op de NK gestreden, maar daar doet Rijpma-de Jong dus niet aan mee. Zij won vrijdag, op de voorlaatste dag van de Spelen goud en wil daar nu vooral van genieten. "Ik heb weinig opgeslagen in Italië, daarom sla ik de NK allround over. Maar ik hoop op een aanwijsplek voor de WK. Ik doe dat om hier van te genieten en erbij stil te staan. Je weet niet wanneer het ooit nog een keer voorkomt. Vieren is nu even het belangrijkste.

Grote onzekerheid rond NK's en WK's

De selectiecommissie van de KNSB komt deze week met een beslissing over welke olympiërs de NK 'straffeloos' over mogen slaan en aangewezen worden voor de WK's sprint & allround. Logischerwijs gebeurt dat met olympisch kampioenen als Femke Kok en Jutta Leerdam (WK sprint), medaillewinnaar Jenning de Boo (WK sprint) en Rijpma-de Jong (WK allround). Voor namen als Joy Beune, Marijke Groenewoud, Joep Wennemars, Merel Conijn, Kjeld Nuis is het nog hoogstens onzeker of zij de NK moeten rijden of niet. Nuis was daar al flink boos over.

WK's sprint & allround

Op de WK sprint rijden deelnemers twee keer een 500 meter en twee keer een 1000. Over die vier afstanden wordt dan een klassement gemaakt en de winnaar kroont zich tot wereldkampioen sprint. Bij de WK allround gaat het om één 500 meter, een 1500 meter, een 3000 meter en een 5000 meter. Bij de mannen worden de 3000 en 5000 meter ingewisseld voor de 5000 en 10.000 meter. Ook over die vier afstanden wordt een klassement gemaakt met een wereldkampioen allround tot gevolg. Donderdag 5 en vrijdag 6 maart zijn de WK sprint, zaterdag 7 en zondag 8 de WK allround. Beide toernooien zijn in Thialf, Heerenveen. Komende dagen zijn eerst de NK's.