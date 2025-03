Gouden Joep Wennemars kreeg 'lesje in nederigheid' in het bijzijn van vriendin Suzanne Schulting

Joep Wennemars kon de hele wereld aan nadat hij afgelopen zaterdag verrassend wereldkampioen werd op de 1000 meter. De 22-jarige topsprinter van Team Essent had de talkshows voor het uitkiezen en liet uiteindelijk zijn gezicht zien bij Eva Jinek. Daar kreeg hij volgens moeder Renate een 'lesje in nederigheid'.

Vader Erben was in Hamar aanwezig als analist van de NOS, moeder Renate zat tussen het publiek. Speciaal voor de race van hun zoon zaten ze even bij elkaar en zagen ze hoe het ondenkbare gebeurde. Renate Wennemars omschrijft de dubbele sprint in haar column voor De Stentor als 'zenuwslopend'.

Moeder van Joep Wennemars offerde carrière op voor haar kinderen: 'Hij was ongeveer 250 dagen per jaar weg' Topschaatser Joep Wennemars werd afgelopen weekend wereldkampioen op de 1000 meter onder toeziend oog van zijn ouders. Iedereen die televisie keek zag vader Erben in tranen, maar moeder Renate bleef iets meer uit beeld. Zij blikt terug op de jonge jaren van Joep en het hele gezin Wennemars.

De vijf ritten nadat haar zoon in actie kwam, heeft ze niet eens gezien. Haar blik ging niet van het scorebord af. 'Het cijfer 1 bleef maar achter zijn naam staan', blikt de moeder van Joep Wennemars terug. Alles en iedereen was door het dolle heen na de onverwachte gouden medaille. 'Een huilende vader, een compleet verbijsterde zoon, een uitzinnige vriendin die hem in de armen vloog', omschrijft de moeder des huizes de situatie.

Lesje nederigheid

Renate was vooral blij voor haar zoon, die 'eindelijk heeft hij kunnen laten zien wat hij kan'. 'Er was vreugde, er waren schouderklopjes en knuffels, weggepinkte tranen, veel lieve berichten, net te veel wijn voor iedereen', somt Wennemars het feestweekend op. Daarna stond de kersvers wereldkampioen voor de keuze om bij een talkshow aan te sluiten. Het werd Eva.

Brakke wereldkampioen Joep Wennemars schuift aan bij talkshow: 'Ik leef in een waas' Joep Wennemars schoof maandag aan bij de talkshow van Eva Jinek, nadat hij bij zijn debuut op de WK afstanden goud pakte op de 1000 meter. In de studio in Hilversum zat hij met een lichte kater, gaf hij toe. En dat niet alleen: "Ik leef in een waas."

Daar was niet iedereen bekend met de prestatie van Wennemars. Bij de deur werden hij en Suzanne Schulting tegen gehouden door de beveiliging. 'Zoon moest uitleggen dat hij te gast was', schrijft zijn moeder. Ook de visagiste had geen idee wat Wennemars had gepresteerd. "Wat kom jij hier vanavond doen", vroeg ze. Dus moest de topschaatser wederom uitleggen wat hij had geflikt.

Extra emotioneel randje aan wereldtitel Joep Wennemars: 'Hij fietste naar het graf om het te vertellen' Joep Wennemars kende afgelopen weekeinde de mooiste dag uit zijn nog prille loopbaan. De 22-jarige sprinter van Team Essent werd vrij onverwachts wereldkampioen op de 1500 meter. Dat werd uiteraard gevierd in huize Wennemars.

Aan tafel bij Eva Jinek zat Joep er nog enigszins met een brakke kop na zijn gouden weekend. Toch vond zijn moeder het een leuk gesprek. 'Ik was trots op mijn zoon. De wereldkampioen. Die net even een lesje in nederigheid had gekregen. Heel waardevol', oordeelt de vrouw én moeder van een wereldkampioen. Erben won namelijk WK-goud op de 1000 en 1500 meter.