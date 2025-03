Brakke wereldkampioen Joep Wennemars schuift aan bij talkshow: 'Ik leef in een waas'

Joep Wennemars schoof maandag aan bij de talkshow van Eva Jinek, nadat hij bij zijn debuut op de WK afstanden goud pakte op de 1000 meter. In de studio in Hilversum zat hij met een lichte kater, gaf hij toe. En dat niet alleen: "Ik leef in een waas."

Wennemars werd met een luid applaus onthaald door het publiek bij Eva en kreeg de welbekende vraag: 'Hoe voel je je?' Brak dus, en levend in een waas. "Het voelt alsof ik buiten mijn eigen lichaam leef op dit moment", voegt hij daar aan toe. "Alle clichés zijn waar: ik kan het nog steeds niet geloven."

'Zie het voor het eerst'

Samen met Jinek keek hij de race terug. "Ik zie het nu voor het eerst, ook met dat commentaar erbij", zegt een genietende Wennemars. Na zijn rit - waar hij een baanrecord reed in Hamar - moest hij nog liefst vijftien minuten wachten tot alle andere schaatsers aan de beurt waren geweest. "Bij het uitrijden kijk je nog eens naar het bord en je denkt: een baanrecord, dat zal toch betekenen dat het een goede tijd is."

'Echt bizar'

Het leek er steeds meer op dat er een podiumplek in zat. "En aan het einde mocht ik dromen van goud. Dat het dan ook gebeurt; dat is zó raar. Je voelt gewoon dat de spanning zich opbouwt. Je bent sowieso een beetje misselijk en moe na zo'n wedstrijd en normaal zakt dat weg, maar nu wordt het alleen maar erger, omdat je naar al die ritten moet kijken."

Hij had nog een speciale blik op Jordan Stolz, die de laatste rit reed en vooraf de grote favoriet was voor de zege op de 1000 meter. "Hij kwam steeds dichter- en dichterbij. Het wordt verschil wordt kleiner en kleiner en ja, dan ga je verliezen. Maar op een gegeven moment liep het weer op en dan win je. Echt bizar."

Vader Erben Wennemars

Natuurlijk ging het ook over vader Erben. Hij stapte nu uit de schaduw van zijn vader. De beelden dat ze elkaar in de armen vlogen werden nog eens gedeeld. Maar wat zeiden ze nou eigenlijk tegen elkaar? Joep moet lachen: "Hij zei helemaal niks volgens mij. Hij zei: haaa, haaa. En ik zei: ik ben wereldkampioen. Zoiets."

"Ik denk dat het dieper zat dan ik van te voren dacht", zegt Wennemars over zijn wereldtitel. Al van jongs af aan staat er grote druk op hem, vanwege zijn naam. Papa Erben is meervoudig wereldkampioen en pakte ook twee olympische (bronzen) plakken. "Het klinkt misschien stom, maar je bent nu sowieso een goede schaatser geweest. Je bent een wereldkampioen. Ik hoop dat dit mij vrijer maakt in mijn hoofd. Dat ik niet meer constant het gevoel heb dat ik iets moet laten zien."

Olympische Spelen

Over die olympische medailles gesproken: Jinek benoemde nog even dat Erben nooit goud won. "Niets mislukt twee keer bij de familie Wennemars", zegt Joep met een grote lach. "Dat zegt mijn vader al sinds ik klein ben, voor de grap wel." Komende winter staan de Olympische Winterspelen weer op het programma.