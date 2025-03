Moeder van Joep Wennemars offerde carrière op voor haar kinderen: 'Hij was ongeveer 250 dagen per jaar weg'

Topschaatser Joep Wennemars werd afgelopen weekend wereldkampioen op de 1000 meter onder toeziend oog van zijn ouders. Iedereen die televisie keek zag vader Erben in tranen, maar moeder Renate bleef iets meer uit beeld. Zij blikt terug op de jonge jaren van Joep en het hele gezin Wennemars.

Renate is geen onbekende in de media: zij werkte voor Veronica voor ze Erben ontmoette. Hoewel ze niks met schaatsen had, werd ze door de NOS gevraagd om iets te presenteren in Thialf. Daar kwam ze Erben, destijds nog actief als schaatser, tegen en ze raakten aan de praat. "Daar begon het en dat is nu al zo’n 25 jaar geleden", zegt ze bij De Telegraaf.

"Toen Erben en ik kinderen kregen was Erben nog professioneel schaatser, dus hij was ongeveer 250 dagen per jaar weg', vertelt Renate. "Ik presenteerde destijds een reisprogramma voor de televisie, daarvoor moest ik soms minimaal een week weg." Zij wilde niet dat andere mensen haar kinderen zouden opvoeden en besloot daarom haar carrière op te offeren.

Extra emotioneel randje aan wereldtitel Joep Wennemars: 'Hij fietste naar het graf om het te vertellen' Joep Wennemars kende afgelopen weekeinde de mooiste dag uit zijn nog prille loopbaan. De 22-jarige sprinter van Team Essent werd vrij onverwachts wereldkampioen op de 1500 meter. Dat werd uiteraard gevierd in huize Wennemars.

Jonge broer

Joep (22) heeft nog een kleinere broer: Niels (19). Hij zat op jonge leeftijd ook op schaatsen, maar dat voelde voor hem meer als een moetje. Toen zijn ouders erachter kwamen dat alleen hij op de sport zat omdat zijn vader wereldkampioen was geworden, mocht Niels er direct mee stoppen.

Wel handig, zo'n jongere broer: Niels organiseerde een feest voor zijn grote broer, nadat hij de wereldtitel binnen had gesleept op de 1000 meter.

Brakke wereldkampioen Joep Wennemars schuift aan bij talkshow: 'Ik leef in een waas' Joep Wennemars schoof maandag aan bij de talkshow van Eva Jinek, nadat hij bij zijn debuut op de WK afstanden goud pakte op de 1000 meter. In de studio in Hilversum zat hij met een lichte kater, gaf hij toe. En dat niet alleen: "Ik leef in een waas."

Brak bij Eva Jinek

Het zorgde ervoor dat Joep op maandag brak aanschoof bij de talkshow van Eva Jinek. Hij had het gevoel dat hij in een waas leefde. "Het voelt alsof ik buiten mijn eigen lichaam leef op dit moment", gaf hij toe.

Eva liet ook nog de beelden zien hoe Joep zijn vader in zijn armen vloog op het middenterrein. Op de langverwachte vraag wat ze daar tegen elkaar zeiden, kwam een enigszins teleurstellend antwoord: "Hij zei helemaal niks volgens mij. Hij zei: haaa, haaa. En ik zei: ik ben wereldkampioen. Zoiets."

Joep Wennemars stapt uit de schaduw van zijn trotse vader Erben: 'Daarom ben ik overal weggelopen' Erben Wennemars zag dit weekend vanaf dichtbij hoe zijn zoon Joep de wereldtitel op de 1000 meter pakte. Heel bewust besloot de oud-topschaatser de media en aandacht te mijden, om alle spotlights op Joep te houden.

Erben Wennemars

Vader Erben koos er bewust voor om niet mee te gaan naar de talkshow. Hij is nu eindelijk niet meer 'de zoon van', vindt de 49-jarige oud-topschaatser. "Daarom heb ik zaterdag ook alle publiciteit gemeden. Ik ben overal weggelopen. Het is zijn verhaal. Joep heeft vanaf het moment dat hij naar de crèche ging zich altijd moeten verantwoorden voor zijn achternaam."