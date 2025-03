Gouden Joy Beune toont 'geheime talent' in andere schaatsomgeving, teamgenoot laat zien hoe het wél moet

Joy Beune kan verschrikkelijk hard beuken op ijzers. Niet voor niks werd ze wereldkampioen op de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging bij de recente WK afstanden. Toch schuilt er ook een ander 'geheime talent' in Beune, althans dat vindt ze zelf.

Nu het schaatsseizoen erop zit, is het tijd voor vermaak en vertier. Schaatsploeg IKO-X2O, waar Beune onderdeel van uitmaakt, ging onlangs al op teamuitje. Ook ging het gezelschap naar een ijshockeyhal, waar ze jonge schaatsers op weg hielpen.

Kunstschaatsers

Op de Instagrams van Beune en teamgenote Pien Hersman is te zien hoe de rijders zich onderling vermaken met pirouettes. De een net wat beter dan de ander. Wereldkampioene Beune voert hem uit met trainer Erwin ten Hove. Hij komt aan schaatsen en geeft de stilstaande Beune een zwengel. Heel soepel ziet het er allemaal niet uit, maar Beune noemt het 'geheim talent'.

Haar mannelijke collega Dai Dai N'Tab daarentegen laat zien hoe het werkt. Op een video die Hersman, de vriendin van tennisser Jesper de Jong, op haar verhaal zet is te zien hoe hij heel elegant over het ijs danst. Als een ware kunstschaatser schaatst hij ook achteruit en zelfs met één been in de lucht. Mogelijk zien we de sprinter in Milaan op de Winterspelen terug op dat onderdeel.

Olympische Winterspelen 2026

Wie daar ook wil schitteren is Beune. Want wereldkampioene worden is al mooi, maar een olympische medaille smaakt naar meer. Dan moet ze zich wel zien te plaatsen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Dat zijn wel heel spannende momenten", erkende Beune onlangs in een interview.

Inmiddels behoort de Nederlandse tot de mondiale schaatstop, maar Beune komt van ver. "Het is in mijn korte schaatscarrière tot nu toe niet altijd van een leien dakje gegaan. Ik heb zeker wel moeilijke periodes gehad, maar ik heb altijd de droom gehad om te winnen", sprak ze. "Het doorzettingsvermogen is er altijd geweest."

Is volgend seizoen net zo succesvol als de vorige, dan kan ze mogelijk weer een Instagrampost maken met al haar eremetaal. De teller eindigde op zestien medailles.