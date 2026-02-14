De Nederlandse vrouwen verschijnen zaterdag aan de start van de kwartfinale van de ploegenachtervolging. Bondscoach Rintje Ritsma heeft gekozen voor een gouden opstelling met Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong.

Dat trio heeft al vaak samen gereden en won vorig seizoen nog goud op de WK afstanden in Hamar. Op de Winterspelen in Milaan zullen ze opnieuw strijden om de titel. Merel Conijn en Bente Kerkhoff zijn reserve.

De naam van Conijn was vrijdag een verrassing op de officiële startlijst. Zij won donderdag nog zilver op de 5000 meter. Kerkhoff had zich afgemeld voor die afstand. Bondscoach Rintje Ritsma zal in elke race drie van de vijf rijdsters moeten kiezen om in te zetten. Hij mag tussen elke ronde wisselen en dus kan het zijn dat Conijn ook in actie komt om één van het vaste trio fris te houden voor de finale.

Kwartfinale tegen Kazachstan

Nederland treft zaterdag om 16.00 uur Kazachstan in de kwartfinale. De Kazachse vrouwen, zijn op papier de zwakste tegenstander. Ze eindigden als achtste in het klassement van de World Cup. Schaatsicoon Marianne Timmer ziet dan ook volop kansen voor de ploeg van Ritsma. "Ik heb daar alle vertrouwen in dat dat wel helemaal snor zit", zei ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Strijd om medailles

De halve finales en finale zijn dinsdag. Dan rijdt het snelste land van de zaterdag tegen het team dat de vierde tijd reed en de nummer 2 neemt het op tegen de nummer 3. De twee winnaars van de halve finales strijden later op de dinsdag om het goud, terwijl de verliezers een bronzen plak moeten zien te pakken via de troostfinale.