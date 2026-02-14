Topschaatssters Joy Beune en Marijke Groenewoud hebben nog geen medaille weten te bemachtigen op de Olympische Spelen in Milaan. Toch denkt ex-olympiër Martianne Timmer dat zij nog een grote kans hebben op goud, samen met Antoinette Rijpma-de Jong. "Ik heb daar alle vertrouwen in."

De drie schaatssters komen zaterdag in actie in de kwartfinale van de ploegenachtervolging. Timmer voorspelt dat dat een 'makkie' wordt voor de Nederlandse vrouwen. "Ik denk dat dat wel goed gaat komen."

Het trio heeft al vaak samen gereden en is dus op elkaar ingespeeld. "Dat gaat helemaal goed komen. Ik denk dat dat niet zo'n hele spannende rit gaat worden." Nederland komt in actie tegen Kazachstan in de kwalificatie.

Focus op eremetaal

Bovendien zijn Beune en Groenewoud extra gebrand om een medaille te winnen, nadat ze eremetaal misliepen op hun vorige afstanden. Beune werd vierde op haar enige individuele afstand in Milaan, de 3000 meter. Groenewoud werde zevende op de 3000 en 5000 meter.

"Dat is ook wel leuk om te zien, hoe dat dan gaat. Want Marijke had al gezegd: ja, ik was eigenlijk al meer bezig met die ploegenachtervolging." Dat zei de schaatsster van Team AH-Zaanlander na de 5000 meter. "Dus ze zijn al wel echt aan het samen trainen."

"Joy kan zich helemaal focussen", vervolgt Timmer. Zij komt op geen andere onderdelen meer in actie. Groenewoud staat ook nog aan de start bij de 1500 meter en massastart. Rijpma-de Jong heeft nog geen race gereden in Milaan, maar zal ook in actie komen op de 1500 meter.

'Zit helemaal snor'

"Dat is pas later. Dus ja, ik denk die dames, die gaan er morgen wel makkelijk doorheen", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Ik heb daar alle vertrouwen in dat dat morgen wel helemaal snor zit."

Merel Conijn zou ook nog ingezet kunnen worden op de ploegenachtervolging. Zij werd door bondscoach Rintje Ritsma aangewezen als reserve.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.