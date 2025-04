Grappende Kjeld Nuis loopt knalrode Ferrari mis: 'Verloren, helaas'

Topschaatser Kjeld Nuis beleeft een ontspannen weekend, waarin er ook ruimte is voor een grapje. De regerend olympisch kampioen op de 1500 meter laat in enkele story's op Instagram zien wat hij zoal meemaakt.

Eerst brengt de partner van meervoudig wereldkampioene Joy Beune wat kunst van zijn broer Skip onder de aandacht. Onder de naam WOAD DESIGN maakt Skip schilderlijen en illustraties. Daarna trapt hij, op vrijdagavond, in de tuin een balletje met zijn zoon Jax, die in 2017 werd geboren, toen Nuis nog een relatie had met Jill de Robles.

Dit is Skip Nuis: het artistieke jongere broertje van topschaatser Kjeld vreesde zijn reactie over gevoelig onderwerp De NK afstanden worden dit weekend verreden in schaatstempel Thialf en dat betekent dat alle Nederlandse topschaatsers afreizen naar Heerenveen. In Friesland komt onder anderen meervoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis in actie. Zijn familie zal de verrichtingen van Nuis ongetwijfeld nauwgezet volgen. Skip is een van hen. Het jongere broertje van Kjeld bouwt ondertussen aan een andere succesvolle loopbaan.

Voetbal

Op zaterdagmorgen is Nuis aanwezig bij een voetbalwedstrijd van Jax. Onder een strakblauwe hemel is hij er getuige van dat het team van zijn zoon verliest. Rondom het complex van de club SV Borger blijkt een rode Ferrari geparkeerd te zijn. Bij een foto van dat blitse vehikel schrijft Nuis: "Verloren, helaas. Geen prijs mee naar huis vandaag."

Topschaatser Kjeld Nuis beleeft gênante misser tijdens opwarmronde met zoontje (8): 'Scheef!' Kjeld Nuis is aan het genieten van zijn vakantie. Na een drukke schaatswinter vol hoogte- en dieptepunten heeft de Nederlandse langebaanschaatser tijd voor familie. De zaterdagochtend spendeert hij zoals vele vaders: naast het voetbalveld.

Joy Beune

Ook Beune is present in het Drentse plekje. In een story laat ze eveneens een fragment uit de wedstrijd zien. Weer thuis opent ze een exemplaar van het tijdschrift Grazia. Daarin krijgt Beune de ruimte om te vertellen over het voedsel dat ze als neemt, dat uiteraard is afegstemd op haar leven als topsporter.

"Ik probeer zo gevarieerd en gezond mogelijk te eten", aldus Beune in het blad. "Koken vind ik leuk, en Kjeld vindt alles lekker, dus dat scheelt. In de winter zijn we voor schaatswedstrijden meestal afhankelijk van hoteleten. Vaak komt het dan neer op rijst en pasta. Het enige wat altijd hetzelfde is, is mijn ontbijt. Ik word ’s ochtends snel misselijk, behalve van yoghurt met muesli en fruit. Ik probeer altijd een balans te vinden tussen lekker eten, drinken en goed presteren."

Kjeld Nuis filmt vriendin Joy Beune én teamgenoot Jenning de Boo tijdens opvallende hobby: 'Pas op allemaal' 'Pas op allemaal!', is de boodschap van Kjeld Nuis. De Nederlandse topschaatser filmt hoe zijn vriendin Joy Beune én zijn teamgenoot Jenning de Boo voor het eerst een opvallende hobby beoefenen.

Keuken

Beune kan zich thuis weer lekker uitleven wat koken betreft. Het koppel heeft een week geleden de keuken laten verbouwen. Beune onthulde de Marokkaanse invloeden in hun opgeknapte woning. Door middel van speciale schuurtechnieken is de muur nu voorzien van een structuur die vernoemd is naar een stad in Marokko.