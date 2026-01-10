Op de 500 meter bij de vrouwen heeft Isabel Grevelt een bronzenmedaille veroverd. De Nederlandse reed een sterke race, terwijl haar andere landgenotes juist een pijnlijke race kenden. Met name voor Angel Daleman was het een afstand om heel snel te vergeten.

Femke Kok en Jutta Leerdam waren er vanwege een alternatieve voorbereiding op de Olympische Winterspelen niet bij, maar toch was Nederland kansrijk. Isabel Grevelt en Angel Daleman verschenen aan de start, net als Anna Boersma. Zij is de enige van TeamNL die én deelneemt aan de EK afstanden én op de Olympische Spelen staat.

Sterke race Isabel Grevelt

Grevelt mocht als eerste grote naam van start op de 500 meter en zette halverwege de race de snelste tijd neer. Voor haar was het sportieve revanche, want vrijdag kwam ze ongelukkig ten val op de teamsprint en liep Nederland een medaille mis. Het resulteerde toen in tranen bij de schaatsster.

Harde val Angel Daleman

De tijd bleef even staan, want olympiër Boersma stelde ietwat teleur door een langzamere tijd te realiseren en ook haar rit niet te winnen. Voor Daleman werd de race al helemaal een drama. Op het rechtste stuk ging het helemaal fout omdat ze haar schaats verkeerd plaatste. Daleman viel daardoor hard tegen de boarding.

De wedstrijd werd heel even stilgelegd, want Daleman viel tegen de tijdswaarneming aan. Daardoor moest de leiding heel even ingrijpen. Gelukkig viel de vertraging mee voor de slotrit tussen Kaja Ziomek-Nogal en Andzelika Wojcik. Beiden waren een stuk sneller dan Grevelt, die genoegen moest nemen met brons. Ziomek-Nogal won in eigen land het goud.

