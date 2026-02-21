Jorrit Bergsma heeft zaterdag een gouden medaille gewonnen op de mass start tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Zijn familie en geliefde gingen uit hun dak na die geweldige prestatie van de 40-jarige.

De ouders van Bergsma zaten op de tribune in Milaan en zij waren dolgelukkig toen ze hun zoon als eerste over de finish zagen komen. Zijn vrouw Heather Bergsma (voorheen Richardson) zat naast hen en ging ook helemaal los. De 36-jarige oud-topschaatsster weet dan ook hoe het is om deel te nemen aan de Olympische Spelen.

Bron: HBO Max/Eurosport.

Ze deed mee aan de Winterspelen in 2010 en 2014, maar won toen geen medaille. Op haar laatste spelen in 2018 was het wel raak. Daar won de Amerikaanse brons op de ploegenachtervolging.

Jorrit Bergsma won in Milaan al brons op de 10.000 meter. Op eerdere spelen won hij al zilver (2018) en goud (2014) op die afstand. Bovendien had hij al een bronzen plak op de 5000 meter gewonnen in 2014. Nu komt daar dus nog een prachtige gouden medaille bij.

Matties

Ook bij andere supporters op de tribune was de vreugde groot. De 'matties' werden ook meteen breed uitgemeten. Bergsma kreeg zelf ook een haarband met lange lokken eraan in toegeworpen, maar die had hij natuurlijk niet nodig.

Stijn van de Bunt

Hij vierde de overwinning samen met Stijn van de Bunt, die een grote bijdrage leverde aan de overwinning. Hij hield het peloton op afstand van Bergsma en Viktor Hald Thorup. Daardoor kon de Nederlander met grote voorsprong naar de finish kon rijden.

Ook Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud waren blij met de olympische titel van Bergsma. Zij keken de race vanaf de fiets. Ze komen zelf zaterdag nog in actie in de finale van de mass start. Beiden wisten zich te plaatsen na de halve finales.