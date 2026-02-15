Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker hebben zich namens Nederland nipt geplaatst voor de halve finale voor de ploegenachtervolging op de Olympische Winterspelen. Dat leidde tot zichtbare opluchting bij reserve Jorrit Bergsma, die werd gepasseerd door bondscoach Rintje Ritsma.

Nederland reed in de kwartfinales een tijd van 3:41:85 en dat bleek net voldoende om zich bij de beste vier te rijden. Daarmee blijft Nederland in de race om de medailles op het veelbesproken onderdeel. Voordat het onderdeel verreden werd, ontving Ritsma harde kritiek van Jillert Anema, de coach van Bergsma bij schaatsteam Team Albert Heijn Zaanlander.

De bondscoach besloot Bergsma te passeren tijdens de kwartfinales en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Anema. "Er spelen allemaal diplomatieke dingen mee, zoek het maar uit met zijn allen. Of je stelt de sterkste combinatie op en daar zit Bergsma in, of je doet het niet. Bekijk het maar", stak Anema zijn onvrede over Ritsma's keuze niet onder stoelen of banken. Ook kreeg Ritsma kritiek omdat Stijn van de Bunt via de pers had vernomen dat hij nog niet zeker was van zijn positie bij de ploegenachtervolging. Uiteindelijk kreeg de debutant alsnog het vertrouwen van Ritsma, boven Bergsma.

Opluchting

Bergsma zelf leek in elk geval geen wrok te koesteren naar aanleiding van Ritsma's keuze. De opluchting op zijn gezicht, nadat zijn collega's nipt een plek bij de laatste vier hadden veiliggesteld, sprak boekdelen. Ook Ritsma zelf was duidelijk opgelucht. Een grote glimlach pronkte op het gezicht van de bondscoach. In de halve finale zou Bergsma alsnog een plek kunnen krijgen in de selectie van Ritsma.

Nederland startte in de laatste rit en wist daardoor precies wat er nodig was om zich bij de beste vier te rijden. Na een valse start herpakte de ploeg van bondscoach Rintje Ritsma zich en reed ze naar een tijd die voldoende bleek voor plaatsing voor de halve finales. Daar wacht een zware opgave: Italië, dat verrassend sneller was dan topfavoriet Verenigde Staten, is de volgende tegenstander.