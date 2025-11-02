Een opvallend moment bij de afsluiter van de NK afstanden. Bij de massastart voor vrouwen vloog één van de schaatssters vol over de boarding heen. Er snelde EHBO naar haar toe en even later leek het weer goed met haar te gaan.

"Dit heb ik nog nooit gezien", riep NOS-commentator Martin Hersman toen hij de herhaling zag. Paula Konijn vloog daarin vol over de boarding. Even later werd ze alweer lachend in beeld gebracht, toen zij al zwaaiend door Thialf liep. Ook Lidia Tempert en Anna Marit Sybrandi waren betrokken bij de valpartij, maar zij konden wel door. Een dag eerder deed Konijn nog mee aan de Marathon Cup in Leeuwarden, waar ze tweede werd.

Konijn kampte eerder met een mentaal probleem, dat zij opliep bij een zwaar ongeluk in Zweden drie jaar geleden. “Drie dagen lag ik daar in het ziekenhuis”, blikt Konijn terug bij schaatsen.nl. “Ze vertelden me allemaal verhalen dat ik misschien wel nooit meer normaal kon plassen. Ik herstelde gelukkig, maar het jaar erop was ik daar opnieuw en zag ik in de etalage de chocoladerepen die mijn ploeggenootjes mij toen kwamen brengen in het ziekenhuis. Ik moest bijna overgeven bij die herinnering. Alles was voor mij te veel. Toen besefte ik me dat ik daar toen gewoon een trauma had opgelopen.”

Oppermachtig op de mass start

De mass start werd gewonnen door Marijke Groenewoud van Team Albert-Heijn Zaanlander. Zij eindigde voor Bente Kerkhoff, Merel Conijn, Elisa Dul en Kim Talsma. Van al die rijdsters rijdt alleen Talsma niet voor de eerdergenoemde ploeg. Ook Suzanne Schulting deed mee aan de afstand, maar kon de toppers niet bijhouden.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.