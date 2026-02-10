Gaat gouden Jutta Leerdam stoppen met schaatsen na haar glorieuze 1000 meter bij de Olympische Spelen in Milaan? Zij en haar verloofde Jake Paul hebben meerdere malen gehint op een nieuw leven. Zal haar coach Kosta Poltavets proberen Leerdam op andere gedachten te brengen?

Toen Leerdam begin 2024 uit Team Jumbo-Visma stapte, waren er geruchten dat ze terug zou grijpen naar haar voormalig trainer Kosta Poltavets. Destijds zei de in Oekraïne geboren Poltavets tegen deze site dat hij geen interesse had in die job. Later hapte hij toch toe. De bijzondere samenwerking, inmiddels bij Team Kafra, leidde tot olympisch goud op de 1000 meter.

'Er is niks mis met een ander leven'

In Milaan staat ook nog de 500 meter op het programma van Leerdam. Gezien de brute snelheid die ze in de eerste volle ronde van haar gouden race liet zien, is ze ook op het korste nummer kansrijk voor minstens een podiumplek. Maar wat daarna? Wil Leerdam nog jaren door, of is het tijd om buiten de schaatsbaan echt naam te maken in de Verenigde Staten met Jake Paul aan haar zij?

Poltavets voelt zich niet geroepen om in naam van Leerdam iets te melden over plannen voor de toekomst. "Dat zijn vragen die moet je aan Jutta stellen", zegt hij tegen De Telegraaf. Wat Leerdam ook beslist, hij zal het accepteren, zo blijkt uit zijn reactie. "Er is niets mis met een ander leven. Dat moeten we respecteren. En omarmen. In plaats van dat ze door moet gaan met schaatsen. Ze legt hier zo’n mooie prestatie neer, daar moeten we nu van genieten. En vieren zoals het hoort."

Perfecte race

Glunderend haalt hij in zijn hoofd de beelden op van Leerdams race. Het was precies hoe hij het had uitgedacht: "Het is het beeld van de perfectie. Ik zag nog een paar schoonheidsfoutjes, maar je wint de race niet met de start. Zeker op de 1000 meter niet. Maar met een powerslag, zeker op een ijsbaan als deze. Dit doet mij heel veel. Ik zie de perfectie."