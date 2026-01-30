Topschaatser Kjeld Nuis staat bekend om zijn uitgesproken mening en temperament. Dat had hij al van kinds af aan in zich, zo vertellen zijn ouders. Ze werden vaak op het matje geroepen vanwege het gedrag van hun zoon.

De ouders van Nuis, Roland en Brigitta, krijgen in het programma Missie Milaan de vraag hoe de schaatser als kind was. "Druk", is het eerste wat in zijn moeder op komt. "Leuk, vrolijk joch. Als kind al en nog steeds eigenlijk wel." "Er zit wel pit in", vult zijn vader aan. "Ja, hij laat niet over zich heen lopen en zoekt grenzen op, kunnen we wel zeggen."

Problemen

De 36-jarige Nuis kan zich daar wel in vinden. Zijn gedrag leidde ook wel tot problemen op de basisschool. "Ik wil niet zeggen dat ik vroeger een probleemkind was, maar mijn ouders moesten regelmatig op school komen om te praten over mijn gedrag." Hij was toen zes, zeven jaar oud. "Hij kwam in een klas met 45 kinderen en dan moet er toch één de drukste zijn", zegt zijn vader. "Dat was hij. Dus dat was niet zo makkelijk."

Onhandelbaar

"Dus wij moesten regelmatig op het matje komen omdat hij onhandelbaar was", vervolgt Roland. Nuis moest ook getest worden op allerlei dingen die zijn gedrag konden verklaren. Zijn vader, die ook in het onderwijs werkte, was het daar niet zo mee eens. "Dat is ook wel iets waar ik van teruggekomen ben, dat ieder kind maar een etiket op zijn voorhoofd geplakt moet krijgen en hem eigenlijk te stigmatiseren voor de rest van zijn jeugd."

Stuntskates

Op een gegeven moment was de maat vol. "Toen was ik acht denk ik, toen waren mijn ouders het zat", zegt Nuis. "Ze zeiden: 'Je moet je best doen. En als wij dit jaar niet meer op school hoeven te komen, krijg jij van ons nieuwe stuntskates.'" Dat gebeurde ook en Kjeld ging daarna elke dag op zijn skates naar school.

Twee jaar later verhuisde hij naar een klein dorpje en kwam hij in een kleinere klas. "Veel beter", aldus Nuis. "Die prikkels werden minder, veel meer aandacht per leerling. Toen bedaarde het allemaal wat en kwam ik veel beter uit de verf. Maar dat drukke is er nooit uitgegaan."

