Femke Kok is topfavoriete voor olympisch goud op de Winterspelen in Milaan. De Nederlandse topschaatsster won dit seizoen alle 500 meters waar ze aan de start verscheen. Ook reed ze een fraai wereldrecord (36,09 seconden) op de World Cup in Salt Lake City. Daarna volgden tranen.

"Het wereldrecord op de 500, dat was echt een droom die uitkwam", verzekert Kok in een mini-documentaire over haar van TeamNL. "Ik wist niet zo heel goed wat ik daar kon verwachten. Het was geen specifiek piekmoment voor ons." De wereldbekerwedstrijd was halverwege november, een maand voor het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en vér voor de Olympische Spelen.

Emoties bij Kok

Een voordeel was dat er op hoogte in de Utah Olympic Oval werd geschaatst. "Stiekem denk je wel in je hoofd: we zijn hier in Salt Lake City, de snelste baan ter wereld. Daar kan je hele snelle tijden rijden", aldus Kok. "Ik wist niet of het haalbaar was, want bij dat record van Lee Sang-hwa was al zo lang niemand in de buurt gekomen."

Uiteindelijk werkte Kok in 36,09 seconden de 500 meter af. Toen ze de finishlijn passeerde, sloeg ze uit ongeloof haar handen voor haar ogen. "Dat was echt sick. Zag je op de kruising Dennis (van der Gun, haar trainer, red.), die was ook helemaal blij. Ik werd ook helemaal emotioneel. Ik had die wereldrecordrace van Lee zo vaak bekeken, toen dacht ik al: het is echt sick als je dat kan. En toen was het mij gelukt... Dat was wel echt heel mooi."

Tranen tijdens speech

Terug in het hotel stond er een goede fles champagne klaar voor de kersvers wereldrecordhouder. Kok werd die dag geleefd en dat hakte er in tijdens haar speech. "Ik wil beginnen, meteen janken. Het kwam even binnen", blikt Kok terug. Het raakte ook haar trainer Dennis. "Die moest ook even huilen."

Daarna volgden rake woorden van hem. "Hij zei: 'Soms moet je genieten van het moment. Want iedereen is op dit moment heel erg met de Spelen bezig, maar wat we met zijn allen hebben bereikt daar moet je ook van genieten. Wat er omheen gebeurt is ook mooi, de route er naar toe'", lepelt Kok zijn speech op. "Dat was wel een mooie uitspraak", vindt ze.

Olympische Spelen

Een maand na haar wereldrecord piekte Kok opnieuw, tijdens het OKT. Daar won ze de 500 én 1000 meter en verraste ze met een olympisch ticket voor de 1500 meter. Ze zorgde ervoor dat wereldkampioene Joy Beune niet haar favoriete afstand rijdt in Milaan. Kok komt dus liefst drie keer in actie.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.