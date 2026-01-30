Voor Femke Kok gaat het belangrijkste toernooi in jaren bijna beginnen. De topschaatsster komt in februari op maar liefst drie afstanden in actie op de Olympische Spelen. In aanloop naar de Spelen in Milaan laat Kok zich een dagje filmen en dat levert een bijzonder inkijkje in haar leven op.

Kok plaatste zich dankzij een ijzersterk olympisch kwalificatietoernooi voor drie afstanden. In Milaan rijdt ze de 500, de 1000 en de 1500 meter. Met name op de kortste sprintafstand wordt ze gezien als topfavoriete, aangezien ze de afgelopen jaren eigenlijk onverslaanbaar blijkt op de 500 meter.

Ze is dus een topkandidaat voor olympisch goud en daarom volgde het YouTube-kanaal van TeamNL haar een dagje in en rondom Thialf. Daar trainde ze in de weken voor de Spelen een dag met haar ploeggenoten van Team Reggeborgh. Daardoor duiken onder meer Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Marrit Fledderus op voor de camera.

Femke Kok houdt van eten

Aan laatstgenoemde werd gevraagd om wat leuks over Kok te vertellen, aangezien de twee ook goed bevriend zijn. Daar wist Fledderus wel raad mee. "Je zou het niet verwachten, maar Femke kan heel veel eten", klapt ze uit de school. "En vooral vreten."

Vervolgens doet Koks collega er nog een schepje bovenop. "Het enige waar zij buiten schaatsen mee bezig is, is eten." Kok hoort het lachend aan. "Het klopt wel", geeft ze toe. Kok heeft daar nog wel een anekdote over. "Wij rijden altijd samen naar Inzell, dan maken we een hele planning met wat we meenemen qua eten. En wanneer we gaan stoppen."

Liefde voor taartjes

Als Kok weer even alleen is, wordt ze opnieuw bevraagd over eten. Want wat werkt ze dan zoal naar binnen? "In ieder geval veel eten", merkt ze op. "Ik hou echt van eten hoor, ook van taartjes en zo. Dat is zo lekker." Tijdens een bezoek aan de supermerkt kijkt Kok dan ook haar ogen uit bij de chocolate chip cookies. "Of een chocoladebroodje!"

Het rijmt misschien niet met het beeld wat veel mensen van topsporters en hun voeding hebben, maar daar heeft Kok maling aan. "Je moet er echt een belans in hebben. Je hebt ook veel topsporters die helemaal doorslaan. Maar je moet ook doen waar je gelukkig van wordt. En je wordt gewoon niet gelukkig als je elke dag aan de salade zit. Misschien heb je mensen die het helemaal het einde vinden, maar mij maak je er niet blij mee."

Lekker snacken mag

Koks visie over eten is duidelijk: "Je moet gewoon een goede balans hebben. Als je gewoon 85% supergezond is, dan kan je zo nu en dan best wel een beetje snacken."

