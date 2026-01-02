Marrit Fledderus heeft het nog altijd heel moeilijk met haar dubbele valse start op het OKT schaatsen. De topsprintster van Team Reggeborgh werd gediskwalificeerd en kon zo de Olympische Spelen vergeten. Een week na die vervloekte dag doet het nog steeds veel pijn bij Fledderus.

Op tweede kerstdag ging het door afleiding rond de valpartij van Jutta Leerdam op de 1000 meter al niet lekker met Fledderus en eindigde ze buiten de top. Maar 'haar' 500 meter moest nog komen. Tijdens de World Cups dit seizoen liet ze zich al zien en pakte ze zelfs een internationale medaille. Bij haar eerste omloop kwam ze door een misslag niet tot een toptijd, in de tweede en laatste omloop moest het dus flink beter. Echter klonk het startpistool twee keer onverbiddelijk voor Fledderus, die meteen wist hoe laat het was.

'Mensen kunnen niet voorstellen hoe lastig het is'

Ze startte twee keer vals en werd 'af geschoten'. Met de handen voor haar ogen liet ze de diskwalificatie over zich heen komen. Huilend van verdriet nam ze afscheid van haar olympische droom. De dagen daarna bleef ze ontroostbaar. "De eerste dagen wilde ik de beelden niet zien, maar inmiddels heb ik het teruggekeken. Je ziet dat ik extreem lang in de starthouding sta. Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe lastig het is om zo lang stil te staan, met het mes op de keel. Ik kon mijn houding niet meer aanhouden en wankelde", legt ze na de jaarwisseling uit aan schaatsen.nl.

'Voelt als een gebroken hart'

Mede door haar prachtige resultaten op de 500 meters op de World Cups, had Fledderus het gevoel dat plaatsing voor Milaan 2026 er in zat. Ze was immers tweede in het klassement. Maar het mocht niet zo zijn. "Zo zonde. Ik had liever een tijd neergezet die niet goed genoeg was dan dit. Ik heb het er heel moeilijk mee. Het voelt bijna alsof ik een gebroken hart heb. Ik leef voor het schaatsen, heb alles gelaten voor dit OKT en er keihard voor getraind. Dat dit gebeurt, komt als een klap binnen. Ik heb tijd nodig dit te verwerken."

