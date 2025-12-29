Voor Marrit Fledderus waren de druiven erg zuur op het OKT. De schaatsster werd zondag bij haar allerlaatste kans op de 500 meter gediskwalificeerd en kan deelname aan de Spelen dus vergeten. Dat zorgde voor veel emoties bij Fledderus, maar gelukkig krijgt ze de nodige steun na het drama in Thialf.

Fledderus toonde eerder dit jaar op de NK afstanden haar klasse met een tweede plek op de 1000 meter en een derde plaats op de 500 meter. Ze was dus één van de kanshebbers op een olympisch ticket, maar in Thialf ging het de afgelopen dagen volledig fout. Fledderus werd slechts tiende op de 1000 meter en kon ook niet overtuigen op haar eerste 500 meter. De tweede omloop was dus haar allerlaatste kans, maar daar ging het helemaal mis.

De 24-jarige rijdster van Team Reggeborgh nam het in de laatste rit op tegen Jutta Leerdam, maar verder dan de startstreep kwam ze niet. Na twee valse starts werd Fledderus gediskwalificeerd en dus was haar olympische droom voorbij. De tranen vloeiden vervolgens bij de teleurgestelde schaatsster.

Veel steun voor Fledderus

Fledderus reageerde een dag later op de dreun via Instagram: "DQ, verschrikkelijk gevoel, had zo graag nog met 1 rit willen laten zien wat ik in me had. Ik voelde me super goed dus extra zuur dat dit gebeurt tijdens zo'n mooi seizoen met medailles op de wereldbekers en veel pr's."

De schaatsster krijgt in ieder geval veel steun van mensen na het drama op het OKT. Haar vriend Stefan Westenbroek, die ook meedoet aan het OKT, plaatste een foto van Fledderus op zijn Instagram. "Altijd trots op jou", schrijft hij daarbij.

In de reacties op het bericht van Fledderus zijn ook veel andere collega's te vinden die haar een hart onder de riem steken. "Echt zuur", schrijft Kjeld Nuis. Ook Jenning de Boo, Femke Kok, Marijke Groenewoud, Dione Voskamp en Michelle de Jong laten iets van zich horen.

