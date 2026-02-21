Bente Kerkhoff maakt zaterdag haar debuut op de Olympische Spelen. Dat zou eerder gebeuren op de 5000 meter, maar toen moest ze afzeggen door problemen met haar rug. Kerkhoff vertelt nu dat ze voor de mass start weer helemaal fit is, maar het interview waarin ze dat zei werd meermaals bruut onderbroken.

Kerkhoff had zich geplaatst voor de 5000 meter op de Olympische Spelen, maar toen sloeg het noodlot toe. De 24-jarige schaatsster ging door haar rug en dus werd gekozen om haar te sparen voor de mass start en de ploegenachtervolging. Dat laatste onderdeel reed Kerkhoff niet, waardoor ze op de een na laatste dag van de Winterspelen pas haar olympische debuut maakt in Milaan.

"Het gaat nu goed", vertelt Kerkhoff tegenover de NOS over de situatie met haar rug. "Het is kijken of alles goed staat, goed draait en los is. Dat ziet er gelukkig goed uit. Jillert Anema is ook fysio, dus eigenlijk hebben we twee fysio’s bij."

Voor Kerkhoff was het een heel nare beslissing om de 5000 meter af te moeten zeggen. Ze was het echter wel eens met dat besluit. "Ik denk dat het lastig inschatten is voor mensen van buitenaf hoe pijnlijk dat is. Zo’n beslissing maak je niet graag. Je legt een hele lange weg af om hier te komen en je neemt heel wat hordes. Met ups en downs. Dan sta je er en dan kan je niet starten. Dat is heel verdrietig."

Onderbreking van het interview

Kerkhoff wilde nog verder vertellen over de plannen die zij en Marijke Groenewoud hebben op de mass start, totdat ze tot twee keer toe bruut werd onderbroken. Op het middenterrein oefende de band die telkens tijdens de schaatswedstrijd speelt in de schaatshal. Zij besloten niet te wachten op het antwoord van Kerkhoff en gewoon te beginnen met spelen. De schaatsster schrok even van het moment. "Dit vergeten we nooit meer. Hier moet ik even van bijkomen", grapte de schaatsster.

Uiteindelijk kon ze wel antwoord geven op de vraag en maakt Kerkhoff duidelijk dat beide schaatssters kunnen winnen als ze de finale halen. "Ik hoop op een mooie race met Marijke. Ik mag ook wel winnen. De aanwezigheid van ons beide maakt onze kansen groter en we maken elkaar sterker."