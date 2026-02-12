Marijke Groenewoud werd als invaller voor Bente Kerkhoff op het laatste moment toegevoegd aan de startlijst voor de 5000 meter. Ze wist haar extra kans op een olympische medaille echter niet te benutten. Na een teleurstellend begin op de Spelen in Milaan hoopt ze snel de smaak te pakken te krijgen. "Want ik ben wel gewoon prima in orde."

Groenewoud klokte 6:58.33 in de allereerste rit van de 5000 meter. "Niet goed genoeg", is haar eerste oordeel na de race. Ze kan in de wedstrijden nog niet laten zien wat haar op trainingen wel lukt. "Ik ben natuurlijk op het laatste moment ingevlogen", legt ze uit bij NOS. "Ik heb team pursuit-trainingen gedaan en gisteren een tempo training. Dat is misschien niet helemaal ideaal voor vandaag."

"En ja, het is ook gewoon niet goed genoeg", is haar conclusie. Ze kreeg woensdagmiddag pas te horen dat Kekhoff niet zou deelnemen aan de 5000 meter. "Dat is inderdaad vrij laat. Ik had ook net mijn tempotraining gehad. Dus dat is niet de beste voorbereiding voor vandaag."

Groenewoud reed afgelopen zaterdag ook al een teleurstellende 3000 meter. Ze werd zevende op die afstand. "Ik weet niet wat het is, maar die rondjes lopen echt voor geen meter", zegt ze. "Ik stond misschien ook niet helemaal aan de start met het geloof van: ik ga hier een megatijd rijden. Dus dat helpt ook niet. Ik moet er ff doorheen komen denk ik."

'Je moet ook wel door'

Groenewoud heeft dan ook nog drie onderdelen waarop ze in actie komt. De eerstvolgende is de ploegenachtervolging. Daar heeft ze wel vertrouwen in. "Teamonderdelen gaan eigenlijk het hele jaar al goed, dus ik heb wel vertrouwen in de ploegenachtervolging." Daarna rijdt ze nog de 1500 meter en de massastart. "Nog drie afstanden, dus je moet ook wel door."

"Ik moet mijn vertrouwen uit de trainingen halen, want ik ben wel gewoon prima in orde", benadrukt ze. Ze hoopt dan ook nog eremetaal te bemachtigen in Milaan.