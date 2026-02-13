Het is nooit saai met Jillert Anema. De Friese schaatscoach deelde na de zilveren medaille van zijn pupil Merel Conijn op de vijf kilometer zijn kijk op haar olympische rit en dat zorgde her en der voor gefronste wenkbrauwen.

"Het is ook een karaktertrek, ik kijk meer naar die dingen die niet lukken, dan naar de dingen die wel lukken", vertelde Anema, die dus vooral keek waarom Conijn geen gouden medaille had gepakt. Ze kwam uiteindelijk een tiende tekort op een ontkende Francesca Lollobrigida, die in de laatste rit onder de tijd van de Nederlandse dook.

Volgens Anema is Nederland gek op verliezers en krijg je bij en zilveren medaille meer support dan bij een gouden. "Er zullen vanavond wel weer vele armen om een schouder geslagen worden, mijn telefoon loopt over. Maar ondertussen weet je: een tiende..." De ervaren coach is ervan overtuigd dat er meer in had gezeten en daar baalt hij van.

Irene Schouten

Anema was jarenlang met veel succes de coach van drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten. Zij krijgt in de NOS Schaatspodcast dan ook de vraag te reageren op de uitspraken, die voor verbazing zorgen bij de presentator. "Jillert kan gewoon niet zo goed tegen verliezen", stelt Schouten met een glimlach. "Dat snap ik en hij baalt gewoon dat het geen goud is."

"Iedereen is heel blij met zilver, maar ik weet gewoon: hij baalt hiervan. Maar ik moet wel zeggen: hij is echt wel trots op Merel. En hij was ook gewoon echt al blij dat ze een medaille had. Dat zag ik op de beelden. En in dat interview... Als het zo dichtbij is... Het is gewoon omdat de tijden zo dicht bij elkaar liggen. Als Francesca met vijf seconden voorsprong had gewonnen, had hij niet zo gepraat."

'Ik vind het wel leuk'

Wat Anema betreft had Conijn eerder moeten versnellen dan ze nu deed. Haar rondetijden liepen flink op voor ze in de slotfase plots weer voluit ging. Die merkaardige manier van rijden zorgt ook voor iets moois volgens Schouten. "Ik vind het wel leuk hoe andere coaches dan moeten gaan coachen. Ook Lolo moest door de Italianen iets anders gecoacht worden. Ze moest echt wat harder beginnen, omdat ze wisten dat ze aan het einde tijd zou gaan verliezen."

Schouten krijgt dan de vraag of je af en toe gek wordt als je met Anema werkt. "Ja", is Schouten met een glimlach duidelijk. "En andersom ook. Maar uiteindelijk, als je langer met hem werkt, dan weet je ook hoe hij is. Daarin vind je wel een manier en ik denk dat Merel dat ook heeft."