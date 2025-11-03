Ze was jarenlang hét boegbeeld van het Nederlandse vrouwenschaatsen, maar Irene Schouten is er de komende Olympische Winterspelen niet bij. De vrouw die bijna vier jaar geleden driemaal goud won, is inmiddels gestopt. Hoe gaat haar voormalig werkgever AH Zaanlander om met het Schouten-loze tijdperk? Schaatscoaches Jillert Anema en Arjan Samplonius geven uitleg in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Schouten stopte begin 2024 met schaatsen. Inmiddels is ze moeder van zoontje Dirk en hoewel ze een korte comeback maakte op het marathonijs, zit een definitieve terugkeer naar de top van de schaatswereld er niet meer in. Haar grootste successen boekte ze onder Samplonius en Anema, die weten hoe het schaatsleven mét en zónder de Koningin van Beijing is.

Het gemis van Irene Schouten

Als het duo wordt gevraagd of het stoppen van Schouten een gemis voor de ploeg én de schaatssport is, is het antwoord kort maar overduidelijk. "Ja", zegt Anema stellig. "Een dame wint drie keer goud bij ons team en dan zeg je dat een team dat niet mist? Dat dacht ik niet. Ik denk niet dat een team het zich kan permitteren om drie keer goud aan de kant te zetten."

Breuk met AH Zaanlander

Toen Schouten aan het begin van dit jaar terugkeerde op het ijs, deed ze dat niet in een schaatspak van AH Zaanlander. Anema was niet zo blij met haar comeback en vond dat te vroeg. Het bleek de opmaat tot een definitieve breuk. Enkele maanden later nam de drievoudig olympisch kampioene afscheid van AH Zaanlander, maar Schouten en Anema kunnen het nog altijd hartstikke goed met elkaar vinden.

Met onder meer Marijke Groenewoud en Jorrit Bersgma heeft de ploeg grote schaatsers die weten wat het is om succesvol te zijn op grote toernooien. Groenewoud merkte in een andere aflevering van Schaats Inside wel op dat het gemis van Schouten voelbaar is en ook Anema zei eerder al eens dat het soms wat 'te gezellig' was binnen te ploeg.

'Zwaar ongezellig'

"Het is gewoon veel te gezellig, om ziek van te worden", grapt de 70-jarige schaatscoach. Samplonius merkt wel op dat er bikkelhard wordt getraind richting de Spelen. "Wij doen er als coaches dit jaar veel meer aan het behoorlijk niet gezellig te hebben. We zijn zwaar ongezellig aanwezig."

Even later gaat Samplonius er nog wat dieper en serieuzer op in. "Het moet niet te gezelilg zijn. Het moment dat je allemaal bij elkaar staat... Dat heeft helemaal geen zin."

