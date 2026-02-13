Jillert Anema kon na de zilveren race van Merel Conijn nog zeker niet tevreden zijn. De coach vond het zilver mooi, maar baalde vooral van de tiende die ze tekort kwam voor het goud. Anema verwoorde dat op een manier zoals alleen hij dat kan.

Conijn pakte na een bloedstollende ontknoping zilver, maar Anema vertelt dat hij 'niet zo' heeft genoten. "Dat is ook een karaktertrek. Ik zit meer in de dingen die niet lukken dan wel lukken." Anema vertelt ook dat hij veel felicitaties verwacht en dat er veel armen om de schouders van Conijn heen zullen komen, omdat Nederland 'van verliezers houdt'. Hij denkt echter vooral aan die ene tiende die ze tekort kwam voor het goud.

Voor Anema is het vooral het besef dat die tiende sneller die haar goud op had geleverd, er wel in zat voor Conijn. De coach vindt het 'jammer' dat dan niet lukt. Anema weet ook precies waar Conijn die tiende verschil nog had kunnen maken. "Die versnelling op het einde. Als ze daar even eerder mee begint", is de trainer eerlijke tegenover de NOS na de zilveren race van Conijn.

De versnelling van Conijn

Anema weet ook dat het niet altijd zo is dat Conijn haar versnelling te laat begint. Hij merkt op dat zijn pupil bijvoorbeeld tijdens de 3.000 meter 'alles strak op 31.7/31.8 reed'. "De snelheid waarmee je uiteindelijk over de streep komt. Het is zonde dat dat dan niet eerder erin zat", beoordeelt Anema de race van Conijn nogmaals. De Fries stelt dat alle snelheid na de finish in principe zonde is.

Als tegen Anema wordt gezegd dat Conijn een mooie rit reed, interrumpeert de coach direct. "Ik heb liever geen mooie rit en dik winnen." Uiteindelijk sluit hij het interview wel af met een glimlach en verwijst hij naar hoe spannend het was op de 5.000 meter. "Ik heb ook een hart. Hoe moet ik dit volhouden", lacht Anema.