Nederlandse sporters die een medaille winnen op de Olympische Spelen ontvangen daar normaal gesproken een bonus voor van NOC*NSF. Maar dat systeem gaat veranderen, en daar zijn voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As niet blij mee. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren ze kritisch op de aanpassing van het prijzengeld.

Hoog en Van As bespreken de olympische bonus wanneer het gaat over het prijzengeld van Jutta Leerdam in haar succesvolle olympische seizoen. De schaatsster verdiende het afgelopen jaar zo’n 44.500 euro aan prijzengeld bij wedstrijden zoals de World Cups en de Olympische Spelen. Het overgrote aandeel kwam via dat laatste evenement.

Volgens Van As valt dat bedrag nog wel mee. “Deze bedragen voor Jutta vallen in het niet tussen de commerciële deals die zij heeft en de bedragen die ze daar verdient.” Toch stoort ze zich aan de verandering in het olympische bonussysteem. “Ze schaffen dus die olympische bonus af. Dan zou ik dus meteen stoppen.” Die opmerking zorgt voor gelach in de podcast.

Van As legt daarna uit hoe het systeem vroeger werkte. “Het is natuurlijk al veranderd. Vroeger was het zo: als je een keer goud won, dan kreeg je als individuele sporter de volle bak, dus 30.000 euro. Als je daarna zilver won, kreeg je ook weer een bedrag. Maar dat is nu ook niet meer zo.”

'Zo stom'

Hoog vult aan: “Nee, je krijgt maar één keer wat. Eén extraatje erbij. En bij de volgende Spelen is het helemaal niks meer. Dat is zo dom. Ik vind het zo stom.” Ook Van As begrijpt de kritiek. “Zeker als je kijkt naar andere landen, hoe zij dat doen.”

Hoog benadrukt dat sporters het niet alleen voor het geld doen, maar dat het wel verschil kan maken. “Ongelofelijk toch? En hier krijgen ze straks niks. Ik weet dat Nederlandse sporters het er niet voor doen, maar het is wel ontmoedigend dat je straks niks krijgt als je een medaille wint.”

Inge de Bruijn

Hoog herinnert zich nog een voorbeeld uit het verleden. “Ik weet nog wel dat Inge de Bruijn, toen ze drie gouden medailles (Sydney 2000, red.) had gewonnen, zei dat ze van die bonus wel een lekker huisje had kunnen kopen. Dat vertelde ze toen in een tv-programma.”

Volgens Hoog laat dat zien hoe belangrijk zulke bonussen kunnen zijn. “Good for her toch. Dan kan ze weer vier jaar door. Dan kan je nog meer medailles halen als het allemaal goed geregeld is.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In de podcast komen de opvallendste sportmomenten van de week voorbij en delen ze hun eigen ervaringen uit de topsport. Benieuwd? Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: