Jenning de Boo komt woensdag voor het eerst in actie op de Olympische Spelen. Hij staat in Milaan aan de start van de 1000 meter, waar hij zijn grote rivaal Jordan Stolz wil verslaan. De afgelopen tijd stond zijn hele leven in teken van dat moment. Daardoor had hij ook geen tijd voor de liefde.

Dat vertelt De Boo in gesprek met RTL Boulevard. Sinds zijn doorbraak als topschaatser krijgt hij wel veel aandacht van vrouwen. Op sociale media worden massaal beelden van de 22-jarige gedeeld door vrouwen die speciaal voor hem de televisie aanzetten. Dat vindt hij 'grappig om te zien'.

"Ja, ik heb het voorbij zien komen", zegt hij over de mediatrend. "Vrienden sturen het ook door." Daarnaast proberen fans persoonlijk contact met hem op te nemen. "Ik krijg ook veel berichten via Instagram, maar ik lees ze niet allemaal."

'Niet iedereen snapt hoe topsport werkt'

Over zijn huidige relatiestatus kan hij duidelijk zijn: hij is vrijgezel. "Momenteel is het erg rustig", zegt hij over zijn liefdesleven. Dat heeft alles te maken met het schaatsseizoen, met als hoogtepunt de Olympische Spelen. "Ik ben veel weg", legt hij uit. "In de zomer heb ik wel wat gedatet, maar dat is verwaterd. Niet iedereen snapt hoe topsport werkt."

Dat is misschien ook wel de reden dat veel schaatstoppers een relatie hebben met een collega. De koppels Joy Beune en Kjeld Nuis en Suzanne Schulting en Joep Wennemars zijn daar een voorbeeld van. Maar De Boo ziet dat niet zitten. "De schaatswereld is klein, dus het gaat dan snel weer over schaatsen. Als ik thuis ben, wil ik het juist over iets anders hebben."

'Geen grote liefde'

In Milaan zal er dus geen speciaal iemand voor hem juichen op de tribune. "Geen grote liefde voor Jenning de Boo", lacht hij. "Maar wie weet deze zomer. Als ik het goed doe, stromen de berichten vast weer binnen."

De Boo komt in Milaan naast de 1000 meter ook nog in actie op de 500 meter. Ook daar is de Amerikaanse Stolz favoriet. Wellicht weet hij te stunten en toch het goud te bemachtigen tijdens zijn eerste Olympische Spelen.