Jenning de Boo beleefde de voorbije maanden al een hoop bijzondere avonden en daar was deze zaterdag geen uitzondering op. Hij werd namelijk flink in het zonnetje gezet in het noorden van het land. Dat gebeurde samen met ploeggenoot Marcel Bosker. De Boo kreeg ook een bijzondere beloning die hijzelf 'supervet' vond.

De Boo en Bosker mochten zich bij de ijshal Kardinge melden. Het was de zoveelste belangrijke avond voor De Boo, die eerder al aan de bak moest tijdens de Olympische Spelen (tweemaal zilver) en de WK sprint (goud). Daar zaten ook ontelbare plichtplegingen omheen en dat was in de provincie Groningen niet anders.

Voor de sprintkampioen zat er wel iets bijzonders in het vat. In de ijshal werd er een prachtig doek van de WK-winnaar onthuld. Dat vond hij natuurlijk geweldig, zo vertelde De Boo aan RTV Noord. "Toen ik hier rondjes reed, keek ik altijd omhoog naar Marianne Timmer en Henk Gemser. Dat ik daar nu op zo'n jonge leeftijd tussen mag hangen, dat vind ik wel supervet."

Op naar Zuid-Afrika

Een geslaagde avond voor De Boo dus, die ook nog even met Bosker het ijs op ging. Dat gaat er voorlopig niet meer van komen. De Boo stapt komende week immers in het vliegtuig naar Zuid-Afrika om met vrienden bij te komen van het lange seizoen. "Even twee weken zon en even bijkomen van alles. Sinds het WK is het alleen maar drukker geworden", stelt hij.

Druk of niet, collega Bosker neemt niet bepaald gas terug. Hij loopt volgende maand de marathon van Rotterdam en wil daar voor een tijd onder de drie uur gaan. Dat is voor het overgrote deel van de lopers niet weggelegd, maar de specialist op de lange afstanden gaat een poging doen. "Qua conditie ga ik het wel halen, maar de spierbelasting is gewoon anders dan met de schaats natuurlijk. Deze maand moet ik daar wel flink aan trekken om straks mijn doel te halen."

Prijzen voor Bosker en De Boo

Bosker won dit schaatsjaar twee belangrijke prijzen. Hij greep de nationale afstandstitel op de 5000 meter. Daarnaast werd hij ook Nederlands kampioen allround, met name door een sterke 5000 meter. De erelijst van De Boo is een stuk groter. Op de Spelen won hij tweemaal zilver. Op de WK sprint was hij oppermachtig en klopte hij rivaal Jordan Stolz met groot verschil. Daarnaast was er op de NK afstanden nog goud (500 meter) en brons (1000 meter). Afgelopen woensdag reed hij nog een ludiek duel over 3000 meter tegen wereldkampioene Joy Beune. De Boo werd daar op de laatste meters verslagen, tot hilariteit van veel collega's.