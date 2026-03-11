Jenning de Boo pakte vorige week de wereldtitel sprint, maar sloot het seizoen toch af met een pijnlijke Nederland. De topschaatser ging een opmerkelijke uitdaging aan tegen Joy Beune door voor het eerst een 3000 meter te schaatsen. De Boo werd nipt geklopt door Beune en dus heeft de schaatser van Team Reggeborgh een conclusie getrokken.

De 'Battle of the Sexes' werd gehouden in Leeuwarden tijdens De Zilveren Bal, de feestelijke afsluiter van het lange schaatsseizoen. Daar vond dus ook het unieke duel tussen De Boo en Beune plaats. De topsprinter had lange tijd een voorsprong, maar werd op de laatste meters gepasseerd door de wereldkampioene op die afstand.

In gesprek met De Telegraaf laat een balende De Boo weten dat de race voor hem net te lang duurde. Dat was overigens ook de zien aan de rondetijden, die op het einde enorm ver opliepen. "Ik schaats nooit meer dan drie rondjes", aldus de winnaar van tweevoudig olympisch zilver op de 500 en 1000 meter.

Dan is 3000 meter dus andere koek. De Boo hoeft zich er wat hem betreft niet snel meer aan te wagen. In tegenstelling tot zijn rivaal op de 500 en 1000 meter: Jordan Stolz. De Amerikaan, die ook aanwezig was tijdens De Zilveren Bal, deed vorige week nog wat bijzonders. Hij reed zowel de WK sprint als de WK allround.

Bij het allroundtoernooi rijd je in totaal vier afstanden. Eerst de 500 en 5000 meter, daarna de 1500 en 10.000 meter. Stolz deed dat nadat hij al een heel WK sprint achter de kiezen had. De Boo peinst er niet over, zo blijkt als hem gevraagd wordt of hij ooit een allroundtoernooi wil meedoen. "Dat nooit."

De race leverde een hoop reacties op. Veel grote namen uit de schaatswereld waren in Leeuwarden aanwezig voor het duel. Kjeld Nuis was er uiteraard ook bij. Hij moedigde vooral zijn vriendin Beune aan in plaats van ploeggenoot De Boo, maar dat had ook een logische reden. Voorafgaand had Nuis namelijk gezegd een tattoo van De Boo te nemen als hij het onderonsje zou winnen. Gelukkig voor de schaatsgrootheid kwam het zo ver niet.