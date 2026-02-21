Het gedrag van Erben Wennemars tijdens de race van zijn zoon Joep op de Olympische Winterspelen is al dagen een onderwerp van gesprek bij Vandaag Inside. Zo ook tijdens de uitzending van vrijdag. Johan Derksen herhaalt nog eens dat hij het gedrag ongepast vindt en tafelgast Nico Dijkshoorn deelt zijn ervaring met de 'compleet bezeten gast' Wennemars.

Derksen gaf in de uitzending van donderdag al aan geen groot fan te zijn van het gedrag van Wennemars tijdens onder andere de 1500 meter van zijn zoon Joep. Met zijn tijd bleef Wennemars junior lang op het podium staan en dat zorgde voor gigantische euforie bij zijn vader. Derksen noemde het 'een combinatie enthousiast en ADHD die ik vervelend vindt worden'.

In de uitzending van vrijdag gaat het weer over het gedrag van Wennemars senior. Derksen herhaalt daar wat hij eerder zei over de oud-topschaatser. De analist vindt dat Wennemars minder duidelijk in beeld moet komen als zijn zoon in de schijnwerpers moet staan. "Je hoeft niet idioot te doen, zoals die Wennemars. Hij moet die jongen eens aan zijn lot over laten. Die jongen is 25/26, die kans zich echt wel redden."

Nico Dijkshoorn

Tafelgast en columnist Nico Dijkshoorn komt met een andere invalshoek. Hij vindt dat Wennemars met zijn gedrag zo veel 'glans bij die jongen wegpakt' als zijn zoon Joep een medaille gewonnen had. "Dan moet je weer met je vader een interview doen. Dan staat hij ook weer slap te ouwehoeren." Dijkshoorn noemt Wennemars ook nog een 'compleet bezeten gast'. De columnist maakte hem meermaals mee bij het programma De Wereld Draait Door en weet dus hoe gek de oud-schaatser van de sport is.

De heren aan tafel halen het moment aan dat Wennemars live in de uitzending hoorde dat de Elfstedentocht niet doorging. Voor de oud-topschaatser een grote droom, maar bij Vandaag Inside zorgt het voor grote hilariteit. "Woedend was hij op me. Ik zat me helemaal rot te lachen", vertelt Dijkshoorn. "Hij kwam ook altijd naar me toe en dan kwam hij voor me staan. Hij heeft al die jaren geprobeerd mij in een schaatspak te lullen en dat is niet gelukt", vertelt Dijkshoorn over zijn verdere ervaringen met Wennemars.